DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ jazda vodiča, VIDEO na cyklistov sa rútil rýchlosťou 150 km/h! Minul ich len o centimetre

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, X/Avituallamiento Ciclista)
LOGROÑO - Španielska polícia vyšetruje 21‑ročného vodiča z regiónu La Rioja, ktorý mal podľa svedectiev cyklistov úmyselne ohroziť skupinu siedmich jazdcov na ceste. Incident je tak vážny, že polícia vedie úkony pre možné pokusy o zabitie, prípadne pre obzvlášť nebezpečnú jazdu.

Prípad rieši dopravná vyšetrovacia jednotka GIAT po tom, čo cyklisti osobne prišli na policajnú stanicu podať oznámenie, píše denník Marca. Podľa ich výpovede ich vodič najskôr predbehol vysokou rýchlosťou, pričom opakovane trúbil, hoci skupina išla riadne pri pravom okraji vozovky. Nebezpečný manéver vyvolal napätú situáciu a jeden z cyklistov vodičovi gestom naznačil nesúhlas. Reakcia vodiča bola okamžitá – prudko zabrzdil, z auta im ukazoval gestá a následne z miesta odišiel.

Tým sa však incident neskončil. O niekoľko minút sa vozidlo objavilo znova, tentoraz v protismere, pričom zabralo celý jazdný pruh, v ktorom sa cyklisti pohybovali. Skupina musela okamžite zosadnúť z bicyklov a uhnúť mimo cesty, aby sa vyhla čelnému nárazu. Tento incident zachytila aj kamera.

Vodič šiel okolo 150 km/h

Cyklisti okamžite kontaktovali operačné stredisko Guardia Civil. Vyšetrovanie napokon viedlo k identifikácii vodiča vďaka ich výpovediam a záznamom z bezpečnostných kamier. Technické analýzy ukázali, že auto sa pohybovalo rýchlosťou až okolo 150 km/h na úseku, kde je povolených 60 km/h. Navyše prešlo menej ako 50 centimetrov od cyklistov, hoci zákon vyžaduje bočný odstup minimálne 1,5 metra.

Podľa vyšetrovateľov nejde o náhodnú nepozornosť, ale o sériu vedomých a nebezpečných manévrov: riskantné predbiehanie, následná konfrontácia, návrat v protismere a vysoká rýchlosť pri priblížení k cyklistom. Polícia preto konštatuje, že vodič konal spôsobom, ktorý mohol viesť k smrti niektorého z cyklistov. Spis bol postúpený súdu, ktorý bude v konaní pokračovať.

Viac o téme: CyklistiŠpanielskoNebezpečná jazdaLa Rioja
Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
Krátko po PLASTIKE robí odvážny krok: Azra Sokira ide do boja!
Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
Vodiči, pripravte si peňaženky: Ceny PZP idú hore a štát zavádza NEKOMPROMISNÉ pokuty, hrozí aj vyradenie auta!
Pohoreli by ste na tohtoročnej MATURITE? KVÍZ Otestujte si, ako by ste zvládli test zo slovenského jazyka!
Veľké meno z Formuly 1 v Leviciach: Riaditeľ top tímu TU privítal svoje prvé dieťa! TOTO odkázal personálu
Bratislava Industry Days 2026: Slovenské a zahraničné filmy, diskusie aj exkluzívne premiéry
Revolučné gardy sa zaviazali k prenasledovaniu a zabitiu Netanjahua
Obrovský problém Nemecka: Nová štúdia desí! Každý druhý moslim v krajine je islamista
MIMORIADNY ONLINE Irán je pripravený rokovať, USA to zmietli zo stola! Najvyšší iránsky vodca je pravdepodobne mŕtvy
DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ
DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ jazda vodiča, VIDEO na cyklistov sa rútil rýchlosťou 150 km/h! Minul ich len o centimetre
Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
1. česko-slovenská topmodelka (60) v odvážnej bielizni: PRIBRALA, ale... Fú, je strašne SEXI!
Známa Slovenka RISKUJE po nedávnej operácii: Z toho, čo s doktorom vymysleli, odpadnete!
Kollárova EX Laura Vizváryová mení rétoriku: Borisa chce naspäť!… S touto podmienkou
Špičkový kardiológ šokuje: Ak chcete zdravé srdce, musíte začať v kúpeľni! O TOMTO ste určite netušili
Kód Noe aktivovaný: Ak máte jednu z TÝCHTO 8 krvných skupín, možno v sebe nesiete genetický dôkaz biblickej potopy!
Myslíte si, že by ste to zvládli aj vy? Režisér filmov pre dospelých šokuje: TÚTO prácu zvládne len hŕstka mužov!
Tento každodenný zvyk bol dlho považovaný za zdravý: Nové štúdie to popierajú, skoncujte s ním aj vy!
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)

F1 napísala ďalší obdivuhodný príbeh: VC Číny vyhral tínedžer! Oslavuje aj Hamilton
ZPH 2026 Gesto za gestom od Ukrajiny a ďalší bojkot ceremoniálu: Najhoršie hry v histórii
VIDEO Slafkovský bodoval, ale nezabránil prehre, Regenda a Pospíšil opäť nehrali, Černák sa vrátil
Lyžiarky bojujú o cenné body: Online prenos z 1. kola slalomu žien v Are
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Oplatí sa kúpa Wi-Fi 7 routera pre domácnosť? Mnohí ľudia čakajú obrovské zrýchlenie internetu, no realita býva iná
Traja renomovaní experti hodnotia úder na Irán. Posúva sa svet nebezpečne blízko k tretej svetovej vojne?
Tieto bežné zlozvyky spôsobujú, že tvoj Android telefón stráca batériu oveľa rýchlejšie. Stačí pár zmien a výdrž sa zlepší
Stephen Hawking varoval, že ľudstvo môže zaniknúť. Toto je 5 hrozieb, ktorých sa obával najviac
Vyzerá farba na stenách trocha inak, ako ste čakali? Môže byť za tým detail, ktorému venuje pozornosť len málokto
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent

Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Je toto žena, ktorá zmení Leonarda DiCapria? Vittoria Ceretti po jeho boku prekvapuje
Vodiči, pripravte si peňaženky: Ceny PZP idú hore a štát zavádza NEKOMPROMISNÉ pokuty, hrozí aj vyradenie auta!
Pohoreli by ste na tohtoročnej MATURITE? KVÍZ Otestujte si, ako by ste zvládli test zo slovenského jazyka!
Veľké meno z Formuly 1 v Leviciach: Riaditeľ top tímu TU privítal svoje prvé dieťa! TOTO odkázal personálu
Brutálny útok sekerou: Útočník vtrhol do bytu a muža zasiahol do hlavy, polícia už má podozrivého!

