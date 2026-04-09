Tvrdil, že to bola nehoda: FOTO Mrazivý záber z dodávky všetko zmenil! 7-ročné dievčatko brutálne zavraždil

TEXAS - Prípad sedemročnej Atheny Strand z amerického Texasu otriasol verejnosťou svojou brutalitou aj znepokojivými detailmi, ktoré vyšli najavo počas vyšetrovania. 34-ročný Tanner Horner sa počas súdneho procesu priznal k obvineniam z kapitálnej vraždy a únosu.
V Texase sa začal proces s Tannerom Hornerom, ktorý sa priznal k únosu a vražde sedemročnej Atheny Strand. Dievčatko zmizlo v roku 2022 neďaleko Fort Worthu a jej telo našli o dva dni neskôr pri vidieckej ceste približne sedem míľ od domova. Horner bol zadržaný 2. decembra 2022, v deň, keď polícia našla telo Atheny Strand.
Horner, 34-ročný vodič doručovacej služby pracujúci pre zmluvného partnera FedExu, v utorok pred začiatkom procesu priznal vinu za vraždu a únos. Horner pôvodne tvrdil, že dievčatko „náhodne zrazil“ svojím vozidlom a v panike ju naložil do vozidla, píšu noviny Mirror. Následne sa obával reakcie jej rodičov a rozhodol sa zločin zakryť – dievča uškrtil a telo zanechal pri ceste. Podľa prokurátorov však nové videozábery jeho tvrdenia spochybňujú. Na čiernobielom zábere je Athena ešte živá, sediaca vo vozidle, zatiaľ čo Horner šoféruje. Tento moment podľa prokuratúry naznačuje, že únos bol úmyselný, nie výsledkom nehody.
„Jediná pravdivá vec, ktorú Tanner Horner povedal polícii, je to, že ju zabil. Všetko ostatné bola lož za lžou,“ uviedol počas úvodných rečí okresný prokurátor Wise County James Stainton. Podľa jeho slov Horner po naložení dievčaťa do auta opakovane povedal „Nekrič, lebo ti ublížim.“
Po priznaní viny sa proces presunul do fázy, v ktorej porota rozhodne, či Horner dostane trest smrti, alebo doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. „Vašou úlohou bude vypočuť všetky dôkazy, ktoré vám budú predložené, a na ich základe určiť primeraný trest,“ povedal sudca George Gallagher porote.