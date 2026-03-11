POZOR na to, čo tankujete! Na Slovensku sa predávalo nekvalitné palivo! TIETO čerpačky ho predávali

BRATISLAVA - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila správu o kontrolách kvality palív za rok 2025. Tá ukázala, že nie všetky palivá predávané na slovenských čerpačkách boli v poriadku.
Kontroly sa zamerali na benzín, naftu, LPG a ďalšie palivá určené pre spaľovacie motory, ale aj na niektoré tuhé palivá používané na vykurovanie. Celkovo bolo vykonaných 132 kontrol priamo na čerpacích staniciach. Pri nich odobrali kontrolóri 381 vzoriek palív, ktoré následne analyzovali v laboratóriách. Väčšina z nich spĺňala požadované normy.
Napriek tomu sa však našli štyri čerpacie stanice, v prípade ktorých testované palivo nevyhovelo predpisom. Problémom bolo prekročenie alebo nedosiahnutie niektorých dôležitých parametrov, ktoré môžu mať vplyv na správne fungovanie motora. Vyplýva to zo správy o kontrole kvality palív za rok 2025, ktorá je zverejnená na portáli Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Išlo o dve vzorky LPG a dve vzorky BA 95.
Čerpacie stanice, na ktorých kontrola odhalila nekvalitné palivo:
1. JEWI s.r.o., Krivianska 522/49, 082 71 Lipany
- Prevádzka: JEWI s.r.o., Krivianska 522/49, 082 71 Lipany
- Druh MP: LPG
- Počet nedodržaných parametrov: 1
- Analýzou vzorky LPG v parametri: tlak pár manometrický pri 0 ºC s hodnotou 193 kPa nedosahoval minimálny požadovaný limit 200 kPa.
- Konanie o pokute bude začaté v roku 2026.
2. Kontrolovaný podnikateľ: : ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
- Prevádzka: ČS Orlen, Hlinné 183, 094 35 Hlinné
- Druh MP: BA 95
- Počet nedodržaných parametrov: 1 Analýzou vzorky BA Efekta 95 v parametri: tlak pár podľa Reida s hodnotou 66,6 kPa presahuje maximálny povolený limit 60,0 kPa.
- Konanie o pokute bude začaté v roku 2026.
3. ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
- Prevádzka: ČS Orlen, Svitská cesta 1, 058 01 Poprad
- Počet nedodržaných parametrov: 1
- Druh MP: BA 95
- Analýzou vzorky BA Efekta 95 v parametri: tlak pár podľa Reida s hodnotou 64,3kPa presahuje maximálny povolený limit 60,0 kPa.
- Konanie o pokute bude začaté v roku 2026.
4. HOFFER, s.r.o., Bratislavská cesta 1, 945 01 Komárno Prevádzka: ČS Hoffer, Bratislavská cesta 1, 945 01 Komárno
- Druh MP: skvapalnený ropný plyn LPG
- Počet nedodržaných parametrov: 1
- Analýzou vzorky LPG v parametri: tlak pár manometrický pri 0 C nedosahuje minimálny požadovaný limit 200 kPa.
- Konanie o pokute bude začaté v roku 2026.