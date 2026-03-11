Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Vláda a Slovnaft bojujú proti zdražovaniu pohonných látok: Prezident a premiér prisľúbili samoreguláciu cien

Prezident SR Peter Pellegrini a predseda vlády Robert Fico.
Prezident SR Peter Pellegrini a predseda vlády Robert Fico. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Najbližších päť dní bude spoločnosť Slovnaft držať samoreguláciu cien pohonných látok. Následne sa jej predstavitelia opäť stretnú s vládou, vyhodnotia situáciu v súvislosti s vojenským konfliktom v Iráne a ropovodom Družba a dohodnú sa, ako postupovať ďalej. Po stredajšom rokovaní kabinetu za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho a zástupcov Slovnaftu to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD). Cieľom vlády podľa neho je, aby boli pohonné látky v SR lacnejšie ako v Rakúsku a porovnateľné s ostatnými krajinami V4.

Slovnaft je podľa Fica pod obrovským tlakom. „Musíme teraz rozmýšľať, čo urobíme v najbližších dňoch. Dohodli sme sa, že päť dní si bude držať Slovnaft samoreguláciu. To znamená, že ak je dnes streda, máme štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. V pondelok alebo v utorok sa opäť stretneme. Pozrieme sa, ako sa vyvíja vojenský konflikt, ako je to s Hormuzským prielivom a čo sa deje, pokiaľ ide o ropovod Družba. A budeme hovoriť, či opäť pôjdeme cestou samoregulácie alebo prijmeme nejaké opatrenia,“ spresnil predseda vlády.

Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Doplnil, že podľa informácií predstaviteľov Slovnaftu je kúpených 11 tankerov ropy, ktoré by sa mali použiť v SR na spracovanie na pohonné látky. „Zobral som na vedomie, že počas víkendu Slovnaft začal brať prvé tony ropy (zo štátnych hmotných rezerv, pozn. TASR) a začal ich spracovávať na konkrétne výrobky. My sme sa dnes stretli na rokovaní vlády, aby sme si povedali, kde sa nachádzame v cenových reláciách,“ oznámil.

„Povinnosťou slovenskej vlády je, aby v tomto priestore sme boli lacnejší ako Rakúsko a porovnateľní s krajinami V4. V Maďarsku je iná situácia ako u nás, pretože Maďarsko je v období predvolebnej kampane, ťažko sa niektoré veci hodnotia. Máme záujem z hľadiska cien benzínu a nafty, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré majú porovnateľné ceny,“ priblížil.

Pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie mu v utorok (10. 3.) potvrdila, že SR má nárok na ruskú ropu. „To je prvá vec, lebo také bolo rozhodnutie orgánov Európskej únie. Po druhé, povedala to veľmi presne - opravme ten ropovod, spustime ho a dajme tú tému zo stola preč, pretože zdvíha vášne. Samozrejme, že zdvíha vášne. Prečo by som aj ja mal byť kľudný, pozerajúc sa na Zelenského, ako nás poškodzuje? Vyvoláva to vášne. Čiže je to veľmi racionálny prístup predsedníčky Komisie,“ dodal predseda vlády.

Vláda robí všetko pre zbrzdenie cien pohonných látok, uviedol prezident

V tejto chvíli robí vláda všetky kroky, nielen na domácej, ale aj zahraničnej scéne, aby čo najviac zbrzdila potenciálny rast cien pohonných látok, alebo aby ich rast na Slovensku bol menej výrazný ako v okolitých krajinách. Situáciu má kabinet na najbližšie dni plne pod kontrolou. Po absolvovaní stredajšieho rokovania vlády to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini s tým, že v prípade potreby je pripravený pomôcť. Zároveň kritizoval opozíciu, od ktorej očakáva konštruktívny prístup, nie zneužívanie situácie.

„Som veľmi rád, že vláda sa zatiaľ snaží využiť všetky technické nástroje na stabilizáciu a zastavenie extrémneho rastu pohonných hmôt na Slovensku a nepristupuje okamžite k populistickému použitiu značných objemov finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu,“ zhodnotil Pellegrini. Kabinet podľa neho v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft nachádza spoločnú reč a obe strany sa snažia nájsť riešenie, aby Slovensko nebolo výrazne postihnuté rastom cien pohonných látok.

Hlava štátu poukázala na nepredvídateľný vývoj vojnových konfliktov, ktoré majú významný vplyv na energetickú bezpečnosť Slovenska aj celej Európy. „Prvýkrát nám začal spôsobovať vážny problém v oblasti našej energetickej bezpečnosti vojnový konflikt na východnej hranici. A teraz sme svedkami ďalšieho vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý začína mať vážne dopady na energetickú bezpečnosť a situáciu v regióne,“ upozornil Pellegrini.

Pripomenul, že Slovensko má v otázke dovozu ruskej ropy osobitné postavenie, ktoré vyplýva z rozhodnutí na úrovni Európskej únie (EÚ). „Zastavenie dodávok ropy prichádza napriek tomu, že Slovenská republika má oficiálnu výnimku EÚ. Je to oficiálne potvrdené európskymi orgánmi, že SR môže vzhľadom na svoje špecifiká túto ropu dovážať až do roku 2027,“ zdôraznil prezident a poukázal na potrebu rešpektovania dohôd a záväzkov zo strany všetkých zainteresovaných strán vrátane Ukrajiny, ktorá je tranzitnou krajinou pre dodávky ropy.

Pellegrini zároveň upozornil na potrebu vecnej a konštruktívnej politickej diskusie v otázkach energetickej bezpečnosti. „Ak sledujem úroveň politickej debaty vo vzťahu k tak strategickým veciam, ako je energetická bezpečnosť alebo bezpečnosť občanov SR, očakával by som aj zo strany opozície konštruktívny prístup a snahu hľadať spoločné riešenia,“ zdôraznil. Energetická bezpečnosť podľa prezidenta patrí medzi strategické témy, ktoré by nemali byť predmetom politických sporov. Predstavitelia relevantných politických strán by si tak mali dokázať sadnúť „za jeden stôl“ a hľadať v tejto oblasti čisto odborné riešenia.

