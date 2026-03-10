Ukrajina ponúka skúsenosti z bojiska: Experti budú učiť armády zostreľovať iránske drony

KYJEV - Ukrajinskí vojenskí experti tento týždeň navštívia Katar, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu a tamojším ozbrojeným zložkám poskytnú svoje skúsenosti so zostreľovaním iránskych dronov. V utorok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje správa agentúry AFP.
„Prvé tri krajiny, do ktorých sme na základe našich dohôd vyslali našich expertov, sú Katar, Emiráty a Saudská Arábia,“ povedal Zelenskyj v nahrávke zaslanej novinárom. Ukrajina sa takmer každú noc bráni voči útokom iránskych šáhidov, ktorými proti nej útočí Rusko ako spojenec Teheránu. Na základe praktických skúseností Kyjev tvrdí, že jeho armáda má v súčasnosti jedinečné skúsenosti s ich zneškodňovaním.
Zelenskyj zároveň vyzval spojencov Spojených štátov v krajinách Perzského zálivu, aby poskytli Ukrajine potrebné rakety protivzdušnej obrany výmenou za ukrajinské technológie na zachytávanie dronov. Ukrajinský prezident už v pondelok uviedol, že 11 krajín susediacich s Iránom, ako aj európske štáty a Spojené štáty požiadali Ukrajinu o bezpečnostnú podporu v boji proti iránskym dronom.