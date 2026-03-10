Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Zákazníci sa z tejto šialenosti išli zblázniť: Predzvesť cenového ARMAGEDONU? Džús za cenu menšieho nákupu

Cena za jeden džús ohromila všetkých na sociálnej sieti.
Cena za jeden džús ohromila všetkých na sociálnej sieti. (Zdroj: X/Amrtia, gettyimages.com)
PRAHA - Cenovka pri pomarančovom džúse v českom obchode vyvolala na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Zákazníka totiž šokovala suma, ktorú mal za nápoj zaplatiť. Kým časť ľudí ju označuje za neprimeranú, iní tvrdia, že ak si zákazníci výrobok aj napriek tomu kupujú, obchodníci nemajú dôvod cenu znižovať. Ide totiž o čiastku, ktorú nechávate v obchode za celý menší nákup.

Ceny potravín sa pritom v Česku v posledných mesiacoch relatívne stabilizovali. Analytici však upozorňujú, že napätie na Blízkom východe môže nepriamo priniesť nové zdražovanie niektorých komodít. Pozornosť zákazníkov teraz upútala najmä cenovka pri pomarančovom džúse, ktorá vyvolala ostrú debatu na sociálnej sieti X, upozornil portál TN.cz.

 (Zdroj: X/Amrita)

Diskusiu odštartoval príspevok zákazníka, ktorý zverejnil fotografiu z obchodu. "Krásna ľudová cena za šťavu a naviac vegánsku. Som rád, že do toho nemelú zvieratá," ironizoval zákazník a Českú republiku ešte sarkasticky označil za "špecifický trh". Na fotke je vidieť cenu stopercentného pomarančového džúsu známej nemeckej značky. Podľa cenovky vychádza liter nápoja na 124,90 českých korún, čo je približne 5,11 eura.

Časť diskutujúcich považuje cenu za prestrelenú. Iní však upozorňujú, že ide o prémiový výrobok, ktorý bol vždy drahší než bežné džúsy. "Je to ultraprémiová značka a má dlhodobo vyššie ceny naprieč trhom. Je jedno, či stojí 80 alebo 140 korún – vždy bola drahá. Vo všeobecnosti však ceny pomarančového džúsu po veľkom zdražení už klesli na rozumnejšiu úroveň," napísal jeden z používateľov.

Do debaty sa zapojili aj ľudia, ktorí poukazujú na jednoduché pravidlá trhu. Podľa nich je rozhodujúce správanie zákazníkov. "Úprimne, nikto nikoho nenúti si to kupovať. Ak tam je taká cena a ľudia to zaplatia, prečo by ju obchod znižoval? Trh takto funguje," uviedol ďalší komentujúci.

Niektorí diskutujúci zároveň porovnali cenu so zahraničím. Podľa jedného z nich sa rovnaký výrobok predáva v Nemecku za podobnú sumu, no v dvojlitrovom balení. Z akciových letákov českých obchodných reťazcov navyše vyplýva, že rovnaký džús sa často predáva za 70 až 110 korún, teda približne 2,9 až 4,5 eura. Výsledná cena tak závisí najmä od konkrétneho obchodu a aktuálnych zliav.

Súd rozhodol: Bombic je VINNÝ z extrémistických trestných činov! Vinu pred súdom odmietal
Spor o zdravotné predpisy WHO: Minister hovorí o právnych rizikách, opozícia varuje pred ohrozením zdravia občanov
ŠIALENÁ jazda na Spiši! FOTO Tínedžer (14) šoféroval auto plné kamarátov, skončilo na streche! Vážne zranenia
Slovensko ukončuje repatriácie z Blízkeho východu: Posledné lety privezú občanov domov
Slovensko ukončuje repatriácie z Blízkeho východu: Posledné lety privezú občanov domov
Zákazníci sa z tejto šialenosti išli zblázniť: Predzvesť cenového ARMAGEDONU? Džús za cenu menšieho nákupu
Šokujúci názor patológa: Všetko je inak! Jefrreyho Epsteina zavraždili, TAKTO to zdôvodnil
Krvavé útoky v Nigérii: Džihádisti zabili najmenej 14 ľudí vrátane vojakov
Fascinujúce tvrdenie vedkyne: Známu sochu vraj vytvoril sám Michelangelo
