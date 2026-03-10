Súd rozhodol: Bombic je VINNÝ z extrémistických trestných činov! Vinu pred súdom odmietal

PEZINOK - Daniel Bombic, obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, tvrdí, že nie je hrozbou pre spoločnosť. Za trestné stíhanie vedené voči nemu viní zaujaté orgány činné v trestnom konaní. V utorok to uviedol pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku vo svojej záverečnej reči.
Rovnako zopakoval, že nie je antisemita. Trestne stíhaný je podľa jeho slov preto, lebo si dovolil kritizovať sionizmus, ktorý považuje za najväčšie svetové zlo. Zdôraznil, že nikdy nepripustí, že by gesto OK niekedy použil v extrémistickom kontexte. „Gesto som sa naučil pri potápaní v Juhoslávii,“ pripomenul Daniel Bombic. Súdený nie je podľa jeho slov ani za to, že by šíril extrémistický materiál, ale preto, lebo publikáciu Protokoly sionských mudrcov posudzuje inak. Pokračoval, že ani za to, že by elektronicky obťažoval, nie je súdený, ale preto, lebo sa nezľakol.
Daniel Bombic (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
Daniel Bombic čelí obžalobe
Daniel Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem. Obžalovaný trvá na svojej nevine.
Na konci svojej záverečnej reči Daniel B. zopakoval, že sa dopustil všetkých skutkov v obžalobe, avšak žiaden z nich nie je podľa neho trestným činom. Preto navrhuje, aby ho súd v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby.
Daniel B. je vinný z viacerých extrémistických trestných činov. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný.