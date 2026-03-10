Zadržaná ukrajinská hotovosť a zlato v Maďarsku: Parlament ide preverovať pôvod zásielky

BUDAPEŠŤ - Maďarský parlament v utorok schválil návrh Výboru pre národnú bezpečnosť Národného zhromaždenia, podľa ktorého prípad zaistenej zásielky ukrajinskej hotovosti a zlata v Maďarsku prešetrí Národný úrad pre dane a clá (NAV). Informuje server index.hu.
Návrh zákona inicioval v pondelok predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis; za hlasovovalo 124 poslancov, 28 bolo proti a deviati sa zdržali hlasovania. Podľa schváleného návrhu NAV v lehote 60 dní vykoná samostatné vyšetrovanie pôvodu, miesta určenia, použitia a zamýšľaného účelu zaisteného majetku. Počas tohto obdobia zostane zaistených 35 miliónov eur a 40 miliónov dolárov v hotovosti a 9 zlatých tehál s hmotnosťou 1 kilogram v úschove NAV. Úrad počas vyšetrovania môže vykonávať aj tajné zhromažďovanie informácií, uviedla agentúra MTI.
Dve obrnené vozidlá na prepravu hotovosti používané bankami zadržala jednotka maďarského protiteroristického centra TEK minulý štvrtok (5.3.) na čerpacej stanici na diaľnici M0. Ukrajinci, ktorí peniaze prevážali, boli prepustení a vyhostení a medzi Maďarskom a Ukrajinou vznikol diplomatický spor o legálnosť zadržania.
Kocsis v pondelok oznámil, že Fidesz predložil návrh zákona, o ktorom bude rokovať parlament v zrýchlenom konaní. Jeho cieľom bude „upokojujúco objasniť pôvod, miesto určenia, účel použitia a zamýšľané použitie zaisteného majetku, právny podklad a účel jeho prepravy na území Maďarska, totožnosť prepravcov a ich možné prepojenie so zločineckými alebo teroristickými organizáciami, ako aj dôsledky prepravy ovplyvňujúce národnú bezpečnosť Maďarska“. Pomerne napäté vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom sa vyostrili vo februári po zastavení dodávok ruskej ropy ropovodom Družba.