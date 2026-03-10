Na americký konzulát v Toronte sa strieľalo: Kanada hovorí o ohrození národnej bezpečnosti

OTTAWA - Dvaja muži v utorok vystrelili niekoľko rán na americký konzulát v kanadskom Toronte. Polícia reagovala posilnenou ochranou amerických a izraelských diplomatických budov v meste, keďže streľba ohrozila národnú bezpečnosť Kanady. Informuje agentúra AFP.
Podľa predstaviteľa polície v Toronte Franka Barreda sa muži priblížili v bielom SUV ku konzulátu v centre Toronta okolo 4.30 h miestneho času (9.30 h SEČ), vystúpili z neho a na konzulát vystrelili niekoľko rán z pištole. V tom čase sa tam síce nachádzali ľudia, ale „budova je veľmi dobre zabezpečená, silne opevnená a nikto nebol zranený“, upresnil Barredo.
Predstaviteľ kanadskej federálnej polície Chris Leather vyhlásil, že „rozhodne išlo o incident ohrozujúci národnú bezpečnosť“. „Či ide o teroristický čin, to bude predmetom vyšetrovania,“ dodal. Leather potvrdil, že bezpečnosť sa posilňuje aj pri amerických a izraelských diplomatických budovách v Ottawe. Kanadská polícia podľa jeho slov spolupracuje pri vyšetrovaní s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a s Kanadskou bezpečnostnou spravodajskou službou (CSIS).
Minulý víkend sa pred americkým konzulátom konali protesty proti vojne na Blízkom východe, ktorú 28. februára vyvolali útoky USA a Izraela na Irán. V posledných dňoch došlo tiež k streľbe aj v blízkosti troch synagóg v okolí Toronta, no žiadne zranenia hlásené neboli. Barredo konštatoval, že nateraz je „priskoro“ hovoriť o nejakej súvislosti. „Nepozeráme sa na tieto incidenty izolovane. Pozeráme sa na ne spoločne,“ doplnil.