Neskutočná DRÁMA na sídlisku: VIDEO Batoľa vypadlo z 10. poschodia paneláka! NEUVERITEĽNÁ reakcia ľudí

PETROHRAD - V ruskom Petrohrade sa odohral ďalší dramatický incident – už druhý za jediný týždeň. Z okna výškového domu tentoraz vypadol 1,5‑ročný chlapček. Pád z desiateho poschodia by bol za normálnych okolností smrteľný, no dieťa prežilo vďaka neuveriteľne rýchlej reakcii ľudí na ulici.
Podľa predbežných informácií bol chlapček v byte bez dozoru dospelých, iba so starším bratom. Ten počul krik ľudí z ulice, vošiel do izby a uvidel, že mladší brat stojí na okennom parapete. V izbe bolo trojkrídlové okno – dve časti mali bezpečnostné zámky, no stredná nie. Práve tú si dieťa dokázalo otvoriť. Keď si ľudia na ulici všimli dieťa na parapete, okamžite sa začali zhromažďovať pod oknom.
Svedkyňa Veronika Baranovská, ktorá pracuje v neďalekom obchode, pre portál mir24 opísala, ako sa situácia vyvíjala. „Najprv som poprosila jednu ženu, aby obehla dom a zvonila na byty na najvyššom poschodí. Druhej som povedala, nech volá záchranárov. Muž vedľa nás tiež okamžite reagoval,“ hovorí.
Medzi ľuďmi, ktorí pribehli na miesto, boli aj dve zdravotníčky z Centra urgentnej a radiačnej medicíny. Obe sa náhodou nachádzali v okolí, nepoznali sa, no konali dokonale koordinovane - vyzliekli kabáty a pripravili sa dieťa zachytiť. Nakoniec vďaka nim všetko dobre dopadlo. Chlapček dopadol priamo do ich rúk – „len sa dotkol zeme“, uviedli svedkovia.
Dieťa skončilo v nemocnici
Po páde ho okamžite odniesli do najbližšej polikliniky a následne previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti do nemocnice. Podľa lekárov je jeho stav stabilný. Susedia tvrdia, že rodina je inak bezproblémová a rodičia sa pri deťoch nehádajú. Konflikty vraj riešia mimo bytu, na chodbe. Záchrancov čaká oficiálne ocenenie.
Len pred týždňom v Petrohrade vypadol z okna 7‑ročný chlapec na Petrozavodskej ulici. Pád zo siedmeho poschodia vtedy zachytil domovník Chajrullo Ibadullajev, ktorý sa stal hrdinom dňa.