Sybiha otvorene: Maďarsko sa zamotáva do začarovaného kruhu bezprávia

BUDAPEŠŤ - Maďarsko sa zamotáva do začarovaného kruhu bezprávia. Po krádeži peňazí z ukrajinskej štátnej banky teraz predkladá návrh zákona na „legalizáciu“ tohto činu. Ide de facto o uznanie toho, že maďarské konanie nemá žiadny právny základ. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéf ukrajinskej diplomacie povedal, že zaistenie nákladu ukrajinských prepravcov peňazí minulý týždeň v Maďarsku napĺňa pojmy štátneho vydierania a terorizmu. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo maďarského veľvyslanca Antala Heizera, ktorému vyjadrili dôrazný protest proti porušovaniu medzinárodných právnych záväzkov Maďarska, najmä Európskeho dohovoru o ľudských právach, Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963 a ukrajinsko-maďarskej konzulárnej dohody. Podľa Kyjeva bolo zadržanie siedmich ukrajinských občanov prepravujúcich peniaze nezákonné. Považuje za neprijateľné zastrašovať ukrajinských občanov a vyvíjať na nich psychologický nátlak.
Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v pondelok oznámil, že Fidesz predložil návrh zákona, o ktorom bude rokovať parlament v zrýchlenom konaní, uviedol server telex.hu. Jeho cieľom bude „upokojujúco objasniť pôvod, miesto určenia, účel použitia a zamýšľané použitie zaisteného majetku, právny podklad a účel jeho prepravy na území Maďarska, totožnosť prepravcov a ich možné prepojenie so zločineckými alebo teroristickými organizáciami, ako aj dôsledky prepravy ovplyvňujúce národnú bezpečnosť Maďarska“.
Napäté vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom
Posádky dvoch vozidiel prevážajúcich 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata zadržala minulý štvrtok (5. 3.) na čerpacej stanici na diaľnici M0 jednotka maďarského protiteroristického centra TEK. Pôvodné správy hovorili o diaľnici M5, ale obhajca Ukrajincov spresnil, že zásah TEK sa konal na odpočívadle diaľnice M0, čo je obchvat Budapešti. Napäté vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom sa tak po februárovom zastavení dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba ešte vyostrili.