Hasiči likvidujú požiar v priemyselnom areáli v Martine: Horia plasty

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
MARTIN - Martinskí hasiči zasahujú v utorok predpoludním v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva v Martine. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dôvodom zásahu je požiar plastov.
Ten sa ešte pred príchodom hasičskej jednotky snažili zamestnanci uhasiť hasiacimi prístrojmi. „Jednotka požiar lokalizovala jedným C prúdom a použitím peny. Následne zabezpečila prirodzené odvetrávanie budovy,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo s tým, že zásah trvá.