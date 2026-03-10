Mrazivé zistenie! Najhoršie letecké nešťastie v Kórei bolo dôsledkom šetrenia peňazí

SOUL - Betónová bariéra, ktorá bola príčinou tragickej havárie juhokórejského lietadla so 179 obeťami koncom roka 2024, bola postavená s cieľom znížiť náklady, uviedol v utorok najvyšší štátny kontrolný úrad. Píše správa agentúry AFP.
Stroj leteckej spoločnosti Jeju Air havaroval 29. decembra na letisku Muan pri návrate z Thajska. Ide o prípad s najväčším počtom obetí na juhokórejskom území. Lietadlo pristálo bez vysunutia podvozku, zišlo z pristávacej dráhy a po náraze do betónovej konštrukcie explodovalo. Z celkovo 181 ľudí na palube prežili len dve osoby.
Všetci pasažieri by prežili
Simulácia, ktorú si objednala juhokórejská vláda a ktorá bola zverejnená začiatkom tohto roka, preukázala, že všetci pasažieri by prežili, keby sa na konci letiskovej dráhy nenachádzala betónová konštrukcia. V tej bol umiestnený rádiový navigačný systém a slúžila na navádzanie lietadiel pri pristávaní. Medzinárodné smernice pre bezpečnosť letectva však stanovujú, že takéto navigačné zariadenia by mali byť vyrobené z krehkých alebo rozbitných materiálov.
Juhokórejská Rada pre audit a inšpekciu vo svojej utorkovej správe uviedla, že betónovú konštrukciu schválilo ministerstvo dopravy, lebo „sa snažilo znížiť náklady“. Správa ďalej približuje, že terén, na ktorom bola vybudovaná dráha letiska Muan, bol svahovitý. Namiesto jeho vyrovnania, čo si vyžadovalo rozsiahle zemné práce a vyššie náklady, sa úradníci rozhodli nechať nainštalovať lokalizátor na betónovú konštrukciu nad úrovňou dráhy, uvádza sa v správe úradu.
„Tým sa znížil potrebný objem zemných prác. Výsledný výškový rozdiel oproti najvyššiemu bodu dráhy sa potom vyriešil vybudovaním násypu,“ uvádza sa v správe. Ak by však navigačné zariadenie na letisku Muan bolo chránené krehkou konštrukciou, lietadlo by zrejme prerazilo obvodové oplotenie a náraz by nebol dostatočne silný na to, aby spôsobil vážne zranenia cestujúcim. Lietadlo by sa od miesta dopadu ďalej šmýkalo približne 770 metrov, kým by sa zastavilo, vyplýva zo záverov štúdie.