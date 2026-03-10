Dobrovoľné daňové priznanie u študentov? Priniesť môže vrátenie zaplatenej dane

BRATISLAVA - Mnohí študenti môžu získať späť zaplatené dane, ak sa rozhodnú podať daňové priznanie dobrovoľne. Aj pri nízkych príjmoch môže študentom vzniknúť nárok na daňový preplatok, ktorý im štát vráti, informoval v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Študent je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2025, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli 2876,90 eur. Do tejto sumy sa započítavajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Ak študent pracoval v zahraničí, príjem zo závislej činnosti zo zahraničných zdrojov sa započítava do celkových zdaniteľných príjmov,“ priblížil hovorca. Od dane sú podľa neho oslobodené napríklad štipendiá zo štátneho rozpočtu, vysokých škôl alebo zo zahraničia, štipendiá podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj dávky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia.
Mnohí študenti nedosiahli príjem presahujúci stanovenú hranicu
Kováč poukázal na to, že mnohí študenti síce nedosiahli príjem presahujúci stanovenú hranicu, počas roka im však zamestnávatelia zrážali preddavky na daň. V takom prípade sa študentom oplatí podať daňové priznanie dobrovoľne. Podaním priznania vznikne daňový preplatok a bude im vrátený, ak presiahne sumu 5 eur. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou priznania. „Dobrovoľné podanie daňového priznania je tak pre študentov často finančne výhodné, najmä ak pracovali na dohody, kde sa preddavky zrážali automaticky,“ podčiarkol hovorca. Pripomenul, že lehota na podanie priznania je do 31. marca 2026.