Tragédia pri Antalyi: Po zrážke plavidiel zahynulo 14 ľudí

ANKARA - Po zrážke člna s migrantmi a plavidlami tureckej pobrežnej stráže zomrelo v noci na dnes pri Antalyi 14 migrantov. Uviedli to podľa tlačových agentúr turecké úrady. Podarilo sa zachrániť šesť migrantov a jedného tureckého občana, ktorých úrady podozrievajú z prevádzačstva.
Podľa vyhlásenia úradu čln neuposlúchol výzvu lode pobrežnej stráže, aby sa zastavil. Pri honičke na mori sa obe plavidlá zrazili, pasažieri člnu pritom spadli do mora.
Podobný incident sa vo februári stal v Egejskom mori, keď sa čln s migrantmi tiež zrazil s loďou gréckej pobrežnej stráže. Vtedy zomrelo 15 migrantov.
Z Turecka sa časť migrantov snaží po mori či cez pozemnú hranicu s Gréckom dostať do Európskej únie. Ankara čelí kritike Atén, že nedostatočne stráži svoje hranice, čo turecké úrady odmietajú. Projekty na obmedzenie príchodu migrantov z Turecka financuje dlhodobo Európska únia.