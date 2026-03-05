Putin hrozí okamžitým VYPNUTÍM plynu! Ruská vláda už pripravuje radikálny krok

MOSKVA - Ruská vláda čoskoro zasadne, aby prerokovala ukončenie dodávok plynu do Európy, uviedol dnes podľa Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak. Okamžitým ukončením dodávok pohrozil v stredu ruský prezident Vladimír Putin. Správa prichádza v čase prudkého rastu cien energií vyvolaného iránskou krízou. Európska únia sa rozhodla ukončiť dovoz plynu z Ruska do konca roku 2027, teraz jej tak ale hrozí, že jej ich Moskva stopne sama a hneď, dodáva agentúra.
,,Čoskoro sa stretneme, ako nám nariadil prezident, aby sme prerokovali súčasnú situáciu s energetickými spoločnosťami a možné trasy na prepravu našich energetických zdrojov," povedal Novak, ktorý je Putinovým hlavným poradcom v otázkach energetiky. ,,Čoskoro to prerokujeme s našimi energetickými spoločnosťami a uvidíme, ako najvýhodnejšie využiť ruské zdroje," dodal.
Putin v stredu povedal, že Rusko by mohlo hneď prestať dodávať plyn do Európy a prejsť na výhodnejšie odbytiská. Nejde však podľa neho o rozhodnutie, ale len o úvahy. Predaj ruského plynu do Európy od roku 2022 prudko klesol kvôli sankciám, ktoré EÚ na Rusko uvalila kvôli jeho vojne na Ukrajine. Rusko je napriek tomu ďalej druhým najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európskej únie. Stále tiež predáva plyn prostredníctvom čiernomorského plynovodu TurkStream do krajín, ako je Maďarsko, Slovensko a mimoúnijné Srbsko.
Podľa Eurostatu klesol podiel Ruska na dovoze plynu do EÚ prostredníctvom potrubia z približne 40 percent v roku 2021 na zhruba šesť percent v roku 2025. Pri plyne z plynovodov a LNG dohromady sa Rusko v roku 2025 podieľalo na celkovom dovoze plynu do EÚ približne 13 percentami. Podiel Ruska na dovoze LNG do EÚ sa podľa údajov Eurostatu znížil v roku 2025 na 16 percent z 21 percent v roku 2021.