USA zasiahli loď v Tichom oceáne: Zabili šesť údajných pašerákov drog

TASR

WASHINGTON - Šesť ľudí zahynulo pri najnovšom útoku americkej armády na loď údajne prevážajúcu drogy vo východnej časti Tichého oceánu, oznámilo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM). Informuje o tom agentúra DPA.

K tomuto útoku došlo v nedeľu a bol cielený na plavidlo, ktoré podľa vyhlásenia SOUTHCOM prevádzkovala teroristická organizácia. „Spravodajské služby potvrdili, že loď sa plavila po známych trasách pašerákov drog vo východnej časti Tichého oceánu a bola zapojená do pašovania drog,“ uviedlo velenie. Pri útoku prišlo o život šesť ľudí, ktorých SOUTHCOM vo svojom vyhlásení označilo za „narkoteroristov“. Americké vojenské sily neutrpeli žiadne straty.

Armáda zaútočila v rámci operácie Southern Spear zameranej na boj proti pašovaniu drog, ktorú administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila v septembri minulého roka. Odvtedy podniká útoky na plavidlá v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku, pričom tieto lode označuje za pašujúce drogy, no žiadny jednoznačný dôkaz na podporu svojho tvrdenia doteraz nepredložila. Kritici preto spochybňujú zákonnosť zásahov. Od začiatku operácie americké ozbrojené sily zasiahli voči 46 plavidlám - 32 v Tichom oceáne a 14 v Karibiku. Pri útokoch zahynulo 157 ľudí.

USA a Ekvádor spustili spoločné zásahy proti drogovým kartelom: Zasiahnuté boli výcvikové tábory
Prvý týždeň vojny v Iráne: USA zasiahli tisíce cieľov a zničili desiatky lodí
Rusko má pomáhať Iránu v konflikte: Podľa USA mu poskytuje informácie pre útoky na americké ciele
USA a Venezuela sa dohodli: Obnovia diplomatické vzťahy
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?
Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Mrazivý záver týždňa pri
Mrazivý záver týždňa pri Galante: Polícia rieši podozrenie z VRAŽDY, nález tela mŕtvej ženy a kopec otázok!
Šutaj Eštok deklaruje, že urobí všetko preto, aby zabránil nelegálnej migrácii
Na ŠTS má pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka
Slovensko výrazne zaostáva: Pomoc pre ženy zažívajúce násilie je stále nedostatočná
Slovensko výrazne zaostáva: Pomoc pre ženy zažívajúce násilie je stále nedostatočná
Panika po záplavách v
Panika po záplavách v Austrálii: Úrady bijú na poplach! V záplavách číhajú krokodíly
USA zasiahli loď v Tichom oceáne: Zabili šesť údajných pašerákov drog
Hrôza na ostrove Sitra: Po útoku iránskeho dronu sú medzi zranenými aj malé deti!
Irán udrel po zvolení nového duchovného vodcu: Rakety smerovali na Izrael!
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
KONIEC po viac ako 21 rokoch: Známy moderátor odchádza z televízie... Šok pre vedenie!
Sklovská otvorene o S*XE: Ona má chuť stále a Juraj? TOTO naňho zaručene zaberá!
Predčasná smrť slovenského herca: Lekárov neposlúchal, rodine klamal!
NASA v šoku: Teleskop Jamesa Webba odfotil vo vesmíre obrovský ľudský mozog, jeho detaily sú mrazivé!
Mladíci sa majú čo učiť! Otvorená spoveď ženy o tom, v čom STARŠI MILENCI v posteli absolútne vyhrávajú
Snažíte sa schudnúť? Rozhodne sa vyhnite týmto doplnkom stravy
Televízor sa zapol, hoci nebol v elektrike: Jasnovidka varuje pred mrazivým spôsobom, akým dnes komunikujú mŕtvi!
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
VIDEO Erik Černák sa zranil pri bitke, šialený zápas plný gólov a lietajúcich pästí
VIDEO Erik Černák sa zranil pri bitke, šialený zápas plný gólov a lietajúcich pästí
VIDEO Druhý gól v priebehu šiestich dní: David Strelec zariadil ďalší triumf Middlesbrough
VIDEO Druhý gól v priebehu šiestich dní: David Strelec zariadil ďalší triumf Middlesbrough
VIDEO Kapitán Haraslín po veľkom pražskom derby zúril: Takto predsa hrať nemôžeme!
VIDEO Kapitán Haraslín po veľkom pražskom derby zúril: Takto predsa hrať nemôžeme!
VIDEO Rozhodca v Nemecku neveril vlastným očiam: Maskovaný fanúšik sabotoval VAR v priamom prenose
VIDEO Rozhodca v Nemecku neveril vlastným očiam: Maskovaný fanúšik sabotoval VAR v priamom prenose
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
USB port na routeri vyzerá nevinne. Toto sú zariadenia, ktoré by si doň radšej nikdy nemal zapájať
USB port na routeri vyzerá nevinne. Toto sú zariadenia, ktoré by si doň radšej nikdy nemal zapájať
Toto sú 4 najrozšírenejšie podvody, cez ktoré útočníci kradnú údaje z platobných kariet. Tvoju kartu pritom vôbec nemusia vidieť
Toto sú 4 najrozšírenejšie podvody, cez ktoré útočníci kradnú údaje z platobných kariet. Tvoju kartu pritom vôbec nemusia vidieť
Vedci vyvinuli prelomovú nosovú vakcínu. Experiment ukázal ochranu pred viacerými vírusmi, baktériami aj alergénmi
Vedci vyvinuli prelomovú nosovú vakcínu. Experiment ukázal ochranu pred viacerými vírusmi, baktériami aj alergénmi
Máš podozrenie, že ti hackli počítač alebo mobil? Tieto kroky musíš urobiť okamžite, aby si hackerovi zastavil prístup
Máš podozrenie, že ti hackli počítač alebo mobil? Tieto kroky musíš urobiť okamžite, aby si hackerovi zastavil prístup
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Červený koberec Let's Dance 2026: Manželia Gáboríkovci opäť tip top, Dara Rolins prekvapila výberom róby
Červený koberec Let's Dance 2026: Manželia Gáboríkovci opäť tip top, Dara Rolins prekvapila výberom róby
Maďarsko zabavilo Kyjevu hotovosť
Maďarsko zabavilo Kyjevu hotovosť a zlato: Ostrá reakcia Ukrajiny! Slová o zlodejovi a únose
Mrazivý záver týždňa pri
Mrazivý záver týždňa pri Galante: Polícia rieši podozrenie z VRAŽDY, nález tela mŕtvej ženy a kopec otázok!
Zemetrasenie v peňaženkách: Minimálka
Zemetrasenie v peňaženkách: Minimálka atakuje tisícku, mamičky si prilepšia, no živnostníkov čakajú zlé správy!
Tento záber z videa
ONLINE Veľký zvrat v Iráne: Novým najvyšším duchovným vodcom Iránu sa stal syn Alího Chameneího!

