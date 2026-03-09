Veľký požiar v centre mesta! Hlavnú stanicu zachvátili plamene: Pamiatková budova sa čiastočne zrútila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
GLASGOW - Veľký požiar zachvátil hlavnú stanicu v Glasgowe, pamiatkovo chránená budova sa čiastočne zrútila. Zrušené boli desiatky vlakových spojov. Stanica, ktorá je najrušnejšia v Škótsku, bude podľa spoločnosti National Rail uzavretá do odvolania. Žiadne obete neboli hlásené, uviedol server BBC News.
Požiar podľa portálu vypukol v nedeľu popoludní v obchode s elektronickými cigaretami blízko stanice, odkiaľ sa oheň ďalej rozšíril. O niekoľko hodín neskôr sa zrútila budova Forsyth. Zápas viac ako 60 hasičov s ohňom sledovali davy ľudí, zatiaľ čo záchranné zložky naliehali na ľudí, aby sa držali ďalej od plameňov.