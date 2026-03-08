Po ostrej kritike prišiel telefonát: Starmer hovoril s Trumpom o konflikte na Blízkom východe

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer v nedeľu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o aktuálnej situácii na Blízkom východe. Agentúra Reuters uvádza, že lídri spolu telefonovali menej ako deň po tom, čo Trump Starmera kritizoval za údajnú nedostatočnú podporu americkej operácie proti Iránu.
„Lídri diskutovali o najnovšej situácii na Blízkom východe a vojenskej spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a USA prostredníctvom využitia základní Kráľovského letectva (RAF) na podporu kolektívnej sebaobrany partnerov v regióne,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Starmerovej kancelárie. „Premiér tiež vyjadril úprimnú sústrasť prezidentovi Trumpovi a americkému ľudu po smrti šiestich amerických vojakov,“ dodala hovorkyňa. Podľa jej slov sa obaja lídri tešia na ďalší rozhovor, ktorý by sa mal konať čoskoro. Starmerova kancelária neuviedla, či premiér s Trumpom hovoril aj o komentároch prezidenta USA.
Britský premiér v súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom na Blízkom východe spočiatku odmietol povoliť využitie britských základní pre útoky Spojených štátov na Irán. Neskôr však súhlasil s požiadavkou USA využiť dve britské vojenské základne na obranné účely, vysvetľuje agentúra AFP. Šéf Bieleho domu v sobotu Londýn nazval „niekdajším veľkým spojencom“ a Starmera obvinil, že sa snaží „pripojiť k vojnám, ktoré sme už vyhrali“. Britský premiér ale predtým argumentoval, že odvetné raketové útoky Iránu na britských spojencov a záujmy na Blízkom východe oprávňujú zmenu jeho postoja, dodáva AFP.