Trump varuje Teherán: Nový iránsky vodca podľa neho nevydrží dlho

WASHINGTON - Nový iránsky najvyšší vodca „nevydrží dlho“, pokiaľ nebude mať súhlas administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu to uviedol v nedeľňajšom rozhovore pre stanicu ABC News.
„Bude musieť získať náš súhlas. Ak ho nedostane, nevydrží dlho. Chceme sa uistiť, že sa nebudeme musieť vracať každých 10 rokov, keď nebudete mať prezidenta ako ja... Nechcem, aby sa ľudia museli o päť rokov vracať a robiť to isté znova, alebo ešte horšie, aby mali jadrovú zbraň,“ vyhlásil Trump.
Iránske štátne médiá v nedeľu informovali, že Zhromaždenie znalcov zvolilo nástupcu nebohého Alího Chameneího, ktorý zomrel minulý víkend pri americko-izraelských útokoch. Trump nedávno vyhlásil, že sa chce na voľbe nového iránskeho lídra podieľať. Americký prezident pri otázke, či by bol ochotný schváliť aj niekoho s väzbami na starý režim, odpovedal, že „áno, aby vybral dobrého lídra, schválil by to“. Podľa Trumpa je mnoho ľudí, ktorí by spĺňali podmienky.
Šéf Bieleho domu pre ABC News tiež povedal, že Irán „plánoval ovládnuť celý Blízky východ“. „Chystali sa zaútočiť. Ich plánom bolo zaútočiť na celý Blízky východ, ovládnuť ho,“ uviedol. Nevylúčil tiež možnosť, že by Spojené štáty vyslali do Iránu pozemné jednotky s cieľom zaistiť tamojší obohatený urán.