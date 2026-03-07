Sobota7. marec 2026, meniny má Tomáš, zajtra Alan, Alana

Smrtiace tornádo udrelo v Michigane! Hlásia najmenej 3 obete a ďalších zranených

Michiganom sa prehnali silné víchrice.
Michiganom sa prehnali silné víchrice. (Zdroj: X/Conflict Alarm)
TASR

DETRIOT - Traja ľudia prišli o život a ďalší skončili v nemocnici po tom, ako v piatok mesto v americkom štáte Michigan zasiahlo predpokladané tornádo. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP.

Michiganom sa prehnali silné víchrice, ktoré odniesli strechu veľkej obchodnej prevádzky, poškodzovali domy a vyvracali stromy. Výstrahy pred tornádami vydali po celej južnej časti tohto štátu. Úrad šerifa okresu Branch oznámil, že dostal správy o 12 zranených a troch úmrtiach po zjavnom tornáde v oblasti Union Lake asi 200 kilometrov západne od Detroitu.

Nepotvrdené správy o tornáde sa objavili aj v okrese St. Joseph pri hranici so štátom Indiana, kde úrad šerifa vyzval obyvateľov, aby okamžite vyhľadali úkryt. Predpovedali tam silnú búrku a vietor s rýchlosťou vyše 90 kilometrov za hodinu. Silné tlakové níže sa v piatok formovali v oblasti od Michiganu až severný Texas.

Ďalšie zo Zoznamu