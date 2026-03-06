Hongkonský aktivista Jimmy Lai sa neodvolá proti svojmu 20-ročnému trestu

HONGKONG - Hongkonský bývalý mediálny magnát a aktivista Jimmy Lai sa neodvolá proti verdiktu súdu, ktorým ho na začiatku februára poslal na 20 rokov do väzenia za vzburu. Podľa agentúry AFP to v piatok bez udania dôvodu oznámili jeho obhajcovia.
Zakladateľa denníka Daily Apple, ktorý má britské občianstvo, v decembri minulého roka uznali za vinného zo sprisahania s cieľom spolupracovať so zahraničnými silami a publikovania poburujúcich materiálov. Sudcovia hongkonského vrchného súdu uložili Laiovi doteraz najprísnejší trest na základe zákona o národnej bezpečnosti. Tvrdili, že jeho výšku odvodili aj od toho, že Lai bol podľa nich strojcom zmieneného sprisahania.
Obhajcovia odsúdeného aktivistu uviedli, že neposkytnú žiadne vysvetlenie rozhodnutia nepodať odvolanie proti rozsudku. Pre 78-ročného Laia, ktorý obvinenia opakovane odmieta, 20-ročný trest odňatia slobody znamená rozsudok smrti, poznamenala ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Okrem neho bolo odsúdených ďalších osem osôb vrátane šiestich bývalých pracovníkov Daily Apple. Všetci z nich dostali v tom istom prípade tresty odňatia slobody v dĺžke až desať rokov vo väzení a až na Laia uznali svoju vinu.
Lai je vo väzení od roku 2020
Lai je vo väzení od roku 2020. Jeho denník bol v tom roku nútený ukončiť po 26 rokoch svoju činnosť. Úrady vtedy ako dôvod citovali údajné porušenia sporného zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Čína v Hongkongu zaviedla v roku 2020 v reakcii na rozsiahle protivládne demonštrácie. Zákon sa zameriava na prodemokratickú opozíciu a aktivity, ktoré čínska vláda považuje za podvratné, separatistické, teroristické alebo konšpiračné.