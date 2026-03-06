Orbán ukázal satelitné foto Družby: Má byť nepoškodená! Zelenskyj sa mu vysmial a TOTO sa spýtal

KYJEV/BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán zverejnil satelitné zábery ropovodu Družba a tvrdí, že potrubie po útokoch nie je vážne poškodené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to reagoval posmešne.
Spor o poškodený ropovod
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondelok zverejnil satelitné zábery, ktoré majú podľa neho dokazovať, že ropovod Družba po ruských útokoch z 27. januára 2026 neutrpel také škody, ktoré by znemožňovali obnovenie dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však tieto tvrdenia spochybnil. Reagoval ironicky a naznačil, že z vesmíru sa sotva dá zistiť, čo sa s potrubím deje pod zemou.
„Na snímkach je vidieť roztrhnutú nádrž. Riadiace centrum zo satelitu viditeľné nie je a nerozumiem, ako mohol Orbán zistiť, čo sa stalo s potrubím pod zemou,“ citoval Zelenského vyjadrenie maďarský portál index.hu.
Kyjev odmieta tranzit ruskej ropy
Ukrajinský prezident zároveň zdôraznil, že pokračovanie tranzitu ruskej ropy nepovažuje za výhodné pre Ukrajinu. Podľa neho by totiž Moskva peniaze z predaja suroviny využila na ďalšie financovanie vojny.
Zelenskyj tiež upozornil, že počas pokusov o opravu poškodeného ropovodu sa zranilo viacero ukrajinských pracovníkov. „Počuli sme od Orbána alebo od Fica aspoň slová vďaky alebo ľútosti voči rodinám zranených?“ položil otázku ukrajinský prezident.
Orbán reagoval ostro
Vyjadrenia ukrajinského prezidenta vyvolali v Budapešti prudkú reakciu. Viktor Orbán označil Zelenského slová za cynické.
„Chce, aby sme boli Ukrajine vďační, keď pritom uzavrela ropovod Družba. Aká drzosť,“ uviedol maďarský premiér vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.
Orbán zároveň naznačil, že Budapešť môže blokovať ďalšiu podporu Kyjeva. „Kým sa prezident Zelenskyj nevráti k zdravému rozumu, nepodporíme ani jeden návrh na pomoc Ukrajine,“ vyhlásil.
Informoval aj Brusel
Maďarský premiér o postoji svojej vlády informoval aj Európsku komisiu. V liste adresovanom predsedníčke Ursule von der Leyenovej vysvetlil, že Budapešť momentálne odmieta podporiť návrhy týkajúce sa pomoci Ukrajine.