Drsné načasovanie! Diváci zostali zhrození: Markíza odvysielala časť seriálu s odsúdeným vrahom

BRATISLAVA – Diváci ostali ako obarení! Televízia Markíza vo štvrtok odvysielala reprízu seriálu Rodinné prípady – a to epizódy s názvom Neželaná návšteva, v ktorej sa objavil odsúdený herec Martin Ďurkáč. Na tom by možno nebolo nič zvláštne – keby práve deň predtým definitívne neprehral boj na súde o svoju slobodu.
Televízny a muzikálový herec sa v stredu postavil pred odvolací senát. Dúfal, že sa mu podarí zvrátiť verdikt, ktorý ho poslal za mreže na dlhé roky. Nestalo sa. Súd jeho odvolanie zamietol a potvrdil trest – 10 rokov väzenia.
Podľa obžaloby mal Ďurkáč v noci z 23. na 24. novembra 2022 v byte na prešovskom sídlisku Sekčov brutálne napadnúť svojho 29-ročného partnera Michala, s ktorým tam býval. K tragédii malo dôjsť po hádke, keď bol herec pod vplyvom alkoholu. Útok mal byť mimoriadne surový. Mladík utrpel zlomeniny končatín aj rebier, opuch mozgu a množstvo ďalších vážnych zranení, ktorým napokon podľahol.
Herec bol počas vyšetrovania stíhaný na slobode a od začiatku tvrdil, že je nevinný. Pred súdom sa bránil tým, že vraždu mal spáchať niekto iný. Dokonca sa snažil zodpovednosť presunúť na svoju matku, ktorá bola v čase incidentu v byte s nimi. Tá však medzičasom zomrela.
Prvostupňový súd uložil hercovi v októbri trest 10 rokov odňatia slobody. Ďurkáč sa proti rozsudku odvolal, no neuspel. Krajský súd v stredu (4. marca) jeho odvolanie zamietol a verdikt potvrdil. Eskorta následne odsúdeného herca odviedla priamo zo súdnej siene do väznice.
O to väčší šok zažili televízni diváci o deň neskôr. Na obrazovkách Markízy sa totiž v repríze seriálu Rodinné prípady objavila práve jeho tvár – len krátko po tom, čo sa definitívne rozhodlo, že najbližšie roky strávi za mrežami.