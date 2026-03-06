Ľudia majú strach z vojny v Iráne: Predzásobia sa benzínom, POZOR, viete o limite? Hrozí vám pokuta!

BRATISLAVA - Ak ste vášnivý motorista a zároveň sledujete dianie vo svete, dobre viete, že v prípade vojenského konfliktu v Iráne budeme zrejme čoskoro platiť tvrdú daň aj my. Tá sa ukáže nielen na cenách, ale už sa hovorí aj o obmedzení pri čerpaní paliva.
Na zákonný limit pri čerpaní pohonných hmôt upozornil portál autoviny.sk. Slovenskí motoristi by podľa portálu už mali rátať s obmedzením čerpania paliva. Ide aj o súvis s neistou situáciou po sobotných útokoch Izraelu a USA na Blízkom východe. Sú aj takí, ktorí o limite vôbec nemusia vedieť.
Konkrétny limit skladovania paliva a možné pokuty
Zbystriť by mali hlavne ľudia, ktorí si čerpajú zásoby pohonných látok do kanistrov, ktoré potom uchovávajú v garáži. Viete, že na takéto skladovanie pohonných hmôt existuje zákonný limit? Hrozia aj pokuty.
Portál cituje vyhlášku ministerstva vnútra č. 96/2004. V nej sa píše o konkrétnych limitoch. Neznalosť zákona vás pritom neospravedlní. Ak máte rodinný dom a vlastnú garáž, kvôli protipožiarnej bezpečnosti platí u nás obmedzenie paliva vrátane konkrétnych objemov.
Ak vlastníte takýto príbytok, môžete uskladňovať maximálne "40 litrov pre motocykel, trojkolku, štvorkolku a osobný automobil“. V prípade autobusu či nákladného auta je limit dvojnásobný, teda 80 litrov".
Ak vám náhodou vyhorí domov a nájdu u vás veľké množstvá benzínu, môžete mať problém
Konflikt v Iráne pritom stále pokračuje a v médiách sa každý deň píše o napätej situácii kľúčového Hormuzského prielivu, cez ktorý do Európy prúdia kľúčové dodávky ropy. Trhy sú preto, logicky, nervózne. Dá sa teda predpokladať aj zdraženie pohonných hmôt na našich čerpačkách. Odhad je na úrovni 8 až 10 centov. Aj to núti vodičov sa predzásobiť dávkami pohonných hmôt ešte za súčasné ceny, kým nezdražia. Práve preto by mali na tieto litrážne limity myslieť.
Takéto skladovanie veľkého množstva pohonných hmôt v príbytku sa vám môže vypomstiť aj bez úradov, a síce zásahom prírody alebo náhody. Ak vám napríklad v dome vypukne požiar a poisťovňa počas vyšetrovania zistí, že ste skladovali obrovské množstvo benzínu a možno aj v nevhodných nádobách, môže vám odmietnuť vyplatiť akúkoľvek náhradu škody. Je preto dôležité myslieť aj na to, že keď už sa rozhodnete si vytvoriť palivovú rezervu u vás doma, je lepšie ju skladovať mimo obývacích priestorov a mimo zdrojov tepla a slnečného žiarenia.
Špecifická situácia Slovenska
Konflikt v Iráne má priamy vplyv na globálny ropný trh, pretože krajina patrí medzi významných producentov ropy a zároveň kontroluje strategicky kľúčový Hormuzský prieliv. Cez tento úzky námorný koridor prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Každé zvýšené napätie, hrozby blokády alebo útoky na tankery okamžite zvyšujú tzv. geopolitickú rizikovú prirážku v cene ropy na svetových burzách. Obchodníci započítavajú do cien obavy z výpadku dodávok, čo sa prakticky okamžite premieta do rastu cien ropných kontraktov.
Európa je pritom výrazne závislá od dovozu ropy a ropných produktov, a preto reaguje na vývoj cien na svetových trhoch bez ohľadu na to, či ropa fyzicky pochádza priamo z Iránu. Slovensko ako malá otvorená ekonomika navyše kopíruje cenový vývoj v rámci EÚ, pričom do konečnej ceny pohonných hmôt vstupuje aj kurz dolára, marže rafinérií a obchodníkov či výška daní. Ak cena ropy na burzách rastie v dôsledku napätia na Blízkom východe, vodiči to pocítia na čerpacích staniciach v horizonte niekoľkých dní až týždňov.