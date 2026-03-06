Nová éra pošty? O akreditáciu na digitálneho poštára sa uchádzajú viaceré subjekty

BRATISLAVA - Záujem o certifikáciu poskytovateľa služieb e-Faktúry, tzv. digitálneho poštára, má aktuálne takmer 30 slovenských aj zahraničných spoločností. Niektoré z nich už úspešne absolvovali medzinárodnú certifikáciu v sieti Peppol a aktuálne prechádzajú procesom akreditácie pre pôsobenie na Slovensku. Informoval o tom hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Digitálny poštár je certifikovaný poskytovateľ doručovacej služby, ktorý bude zabezpečovať bezpečné odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. V praxi pôjde o technologickú spoločnosť, ktorá bude prevádzkovať softvér a technické riešenie na to, aby sa elektronické faktúry mohli automaticky posielať medzi účtovnými systémami podnikateľov, firiem a verejných inštitúcií,“ priblížil Kováč.
Nepôjde o jeden centrálny štátny systém
Pripomenul, že nepôjde o jeden centrálny štátny systém. Digitálnych poštárov bude na trhu viacero a podnikatelia si budú môcť vybrať poskytovateľa, ktorého služby budú využívať, podobne ako si vyberajú mobilného operátora alebo poskytovateľa internetu. „Služby digitálneho poštára bude možné využívať priamo napojením na účtovný softvér firmy alebo prostredníctvom samostatnej webovej či mobilnej aplikácie, ktorá umožní jednoduché odosielanie a prijímanie faktúr,“ vysvetlil hovorca.
Aby sa spoločnosť mohla stať digitálnym poštárom, musí podľa neho splniť komplexné technické, bezpečnostné aj legislatívne požiadavky. Uchádzači musia najskôr získať certifikáciu v rámci medzinárodnej siete Peppol, ktorá potvrdí ich technickú pripravenosť na bezpečnú výmenu dát podľa európskych štandardov. Následne podajú žiadosť o akreditáciu FS, ktorá posúdi splnenie organizačných a bezpečnostných požiadaviek. Po úspešnom absolvovaní celého procesu budú zapísaní do evidencie certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, zverejnenej na portáli FS.
Elektronická fakturácia je najväčšou zmenou
„Elektronická fakturácia je najväčšou zmenou v daňovej oblasti od vzniku Slovenskej republiky a v týchto dňoch vstupuje do svojej praktickej fázy. Certifikácia poskytovateľov napreduje a väčšina dodávateľov účtovných systémov už implementuje a testuje riešenie. Firmy a inštitúcie tak budú mať dostatok času na technickú prípravu, výber digitálneho poštára a testovanie počas roka 2026,“ konštatoval generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič.
Pri tuzemských transakciách medzi podnikateľmi sa začne používať jednotný elektronický formát faktúr od 1. januára 2027. Vystavovanie a prijímanie faktúr v tomto formáte sa bude týkať každej zdaniteľnej osoby, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). „Prijímanie elektronických faktúr sa však bude vzťahovať aj na každú zdaniteľnú osobu, ktorej je dodávaný tovar alebo služba, ak je dodávateľ povinný vyhotoviť faktúru v elektronickom formáte. Zmena sa nebude týkať koncových spotrebiteľov,“ upozornil Kováč.
Pripustil, že počiatočná adaptácia môže byť pre menšie subjekty personálne náročnejšia. Práve malé a stredné firmy však môžu podľa neho z nového systému výrazne profitovať. „Elektronická výmena faktúr zrýchli spracovanie dokladov a úhradu pohľadávok, zároveň zníži potrebu ručného prepisovania údajov a administratívy, ktorú v menších firmách často zabezpečuje samotný podnikateľ alebo účtovník. Spracovanie dokladov bude rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie,“ zhodnotil hovorca.
Avizoval, že FS bude postupne zverejňovať informácie o zapájaní certifikovaných poskytovateľov služieb do systému e-Faktúra. Rok 2026 je určený na prípravu a testovanie, preto si firmy a podnikatelia môžu už teraz overiť pripravenosť svojho účtovného alebo fakturačného softvéru na elektronickú fakturáciu.