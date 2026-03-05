Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?

USA - Mia a Lia sú siamské dvojčatá spojené v oblasti brucha. V úprimnej online diskusii vysvetlili, prečo sa vzdali sexu, ako vnímajú vzrušenie a prečo je pre obidve fyzická intimita oveľa komplikovanejšia, ako si väčšina ľudí dokáže predstaviť.
Siamské dvojčatá identifikované na ochranu svojho súkromia iba ako Mia a Lia, sa obrátili na sociálne siete, aby prezradili detaily o svojej sexuálnej orientácii. Otvorene rozprávali aj o tom, ako zvládajú vzťahy, keď jednu priťahujú muži a druhú ženy. Dvojčatá spojené spoločnou vagínou sa rozhodli verejne hovoriť o svojich skúsenostiach po zverejnení správy, že siamské dvojča Abby Henselová sa v roku 2021 potichu vydala za svojho partnera Josha Bowlinga (33).
Mia a Lia odpovedali na otázky v relácii Reddit AMA (Ask Me Anything) a prezradili aj osobné informácie. Na úvod diskusie vysvetlili: „Sme spojené v oblasti brucha, takže máme dva rozdielne mozgy, dve srdcia, (približne) štyri pľúca (naše ľavé a pravé pľúca sú čiastočne zrastené, takže vyzerá to skôr ako tretia časť pľúc a nie štvrté pľúca), dve pečene, dva žalúdky a pod tým zdieľame črevá, močový mechúr a reprodukčný systém. Takže áno, máme tú istú vagínu! Každá z nás ovláda jednu ruku a jednu nohu.“
Má to aj svoje výhody
Dvojica následne opísala, ako sa vyvinula ich fyziológia a ktorá sestra má určité výhody. „Liine pľúca sú stlačené mojím telom a navyše má ťažkú skoliózu chrbtice,“ pokračoval príspevok. Sestry otvorene hovorili o svojej sexuálnej orientácii ešte predtým, ako odpovedali na otázky sledovateľov. Uviedli: „Áno, ja som lesbička a Lia je heterosexuálna. Mala som priateľku, ale rozišli sme sa, keď som išla na univerzitu, a ona mala v tínedžerskom veku vzťah na diaľku s priateľom.“ Dvojica vysvetlila, že sa rozhodli zverejniť svoje skúsenosti, aby mohli zvedaví ľudia klásť otázky priamo im, namiesto toho, aby obťažovali iné siamské dvojčatá, ktorým to nemusí vyhovovať.
Jednou z prvých tém bola, podľa Mirror US, masturbácia. Keď sa jeden z diskutujúcich opýtal, ako často sa venujú sebauspokojovaniu, odpovedali: „V minulosti sme masturbovali, ale dohodli sme sa, že to nebudeme robiť, pretože to bolo pre nás príliš nepríjemné.“ Iný používateľ sa následne spýtal, či im to nepripadalo ako „incest“. Sestry uznali, že je to diskutabilné, no nie incestné a vysvetlili: „Pri masturbácii nešlo o to, že by to pôsobilo ako incest, skôr to bolo takto: Predstav si, že ti niekto neustále siaha na plece. Bolo by to dosť otravné a zvláštne, však? Také to je, keď sa Lia dotýka našej vagíny. Je to tak, ako keby sa niekto pohrával s tvojím telom.“
Prežívajú fyzické vzrušenie?
Diskutujúci sa tiež pýtali, či vzhľadom na ich spojené telá, prežívajú fyzické vzrušenie. Jedna z dvojčiat uviedla: „Vzrušenie je komplexná hormonálna komunikácia medzi mozgom a genitáliami, takže ak to nie si ty, kto je vzrušený, môžeš cítiť, že tvoje genitálie sú vzrušené, aj keď ty sama nie si. Je to rovnaké aj pri iných veciach. Napríklad viem, keď je ona hladná, aj keď ja nie som, alebo keď je nervózna podľa jej srdcovej frekvencie, aj keď ja nie som.“
Sestry uviedli, že sa už v mladom veku dohodli vyhýbať sa sexu kvôli možným komplikáciám spojeným s tehotenstvom. „Hoci máme sexuálne túžby a zažívame vzrušenie, už od mladosti sme sa dohodli, že nebudeme mať sex,“ vysvetlili dvojičky a doplnili, že k tomuto rozhodnutiu dospeli z dvoch dôvodov. Po prvé: bolo by to pre obidve veľmi nepríjemné a po druhé: existuje veľké riziko tehotenstva. „Ak by sme otehotneli, je veľká šanca, že by sme zomreli.“ Napriek tomu pripúšťajú, že môžu mať intímne zážitky.
Aké majú pravidlá?
„Ja by som sa s priateľkou bozkávala, objímala a túžila po blízkosti. Ale ona bola našťastie asexuálna, takže to pre nás nebol problém. Takto to však funguje v našom prípade. Iné siamské dvojčatá, napríklad Abby a Brittany, môžu mať viac alebo menej intímne interakcie. Za normálnych okolností je sex po boku súrodenca zvláštny, ale byť siamským dvojčaťom je úplne iná skúsenosť. Čo im funguje, to je v poriadku.“ Dvojica tiež zdôraznila, že ich pravidlo sa vzťahuje na všetky formy sexuálnej aktivity, vrátane orálneho sexu. Mia napísala: „Moja sestra nikdy nikomu neposkytla orálny sex a veľmi pochybujem, že by to niekedy urobila a ani ja nie.“
V reakcii na ďalšiu otázku o zvládaní sexuálnych túžob sa jeden z komentujúcich opýtal: „Spomenuli ste, že ste v minulosti masturbovali a stále máte sexuálne túžby a ideálne by ste chceli asexuálnych partnerov. Znamená to teda, že už nikdy neuspokojíte svoje sexuálne potreby? Ste s tým v pohode? Je spoločné prežívanie orgazmu až také rozpačité?“ Sestry odpovedali so žartom: „Haha, emocionálne to nie je rozpačité. Zažili sme spolu život, to nie je o nič nechutnejšie ako čokoľvek iné. Je to skôr fyzicky nepríjemné. Cítim, keď sa niekto dotýka mojej vagíny, a bolo by hrozné, keby sa mojich intímnych partií dotýkal niekto, s kým nie som vo vzťahu a rovnako to platí pre Liu. Predstav si, že sa niekto dotýka a hrá s tvojimi intímnymi partiami, pričom s tebou vôbec nemá vzťah. A áno, plánujeme neuspokojovať svoje sexuálne túžby. Ak to dokážu mníšky, dokážeme to aj my.“