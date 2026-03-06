Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

ONLINE Vojna na Blízkom východe pokračuje! V Dubaji došlo k výbuchu, USA zasiahli iránsku dronovú loď

Dym stúpa z miesta izraelských útokov v štvrti Dahíja, na južnom predmestí Bejrútu Zobraziť galériu (2)
Dym stúpa z miesta izraelských útokov v štvrti Dahíja, na južnom predmestí Bejrútu (Zdroj: TASR/AP/Hassan Ammar)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

BAHRAJN - Americká armáda vo štvrtok oznámila, že od začiatku vojenskej operácie proti Iránu potopila viac než 30 plavidiel jeho námorníctva. Najnovšie zasiahla iránsku dronovú loď, ktorá začala horieť, informovala agentúra Reuters. Medzitým Izrael oznámil spustenie vlny útokov na infraštruktúru režimu v Teheráne. Irán v piatok nadránom podľa agentúry AP vypustil rakety a drony smerom na Bahrajn, Katar, Kuvajt, Saudskú Arábiu, v ktorých sídlia americké sily. Situáciu sledujeme online.

ONLINE

7:20 Európsky policajný úrad (Europol) vo štvrtok varoval, že vojna na Blízkom východe bude mať bezprostredný vplyv na bezpečnosť EÚ, a to v podobe zvýšenej hrozby terorizmu, násilného extrémizmu, kyberútokov a závažnej a organizovanej trestnej činnosti. S odvolaním sa na hovorcu úradu to napísala agentúra Reuters.

7:08 V Dubaji došlo k výbuchu počas odrazenia iránskeho útoku.

7:00 V noci pristál v Prahe ďalší vládny repatriačný let s českými občanmi, ktorých zasiahol súčasný konflikt na Blízkom východe. Väčší armádny airbus s kapacitou vyše 90 miest priviezol cestujúcich z ománskeho Maskatu. Na sieti X to uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Stovky Čechov sa počas posledných dní vrátili z ohrozenej oblasti ako vládnymi repatriačnými letmi, tak komerčnými linkami.

6:40 Vojna na Blízkom východe začína výrazne dopadať na cestovný ruch v regióne, ktorý sa v posledných rokoch stal obľúbenou destináciou turistov z celého sveta - Letecké spoločnosti rušia lety, cestovné kancelárie odvolávajú zájazdy a snažia sa dostať klientov späť domov a mnoho cestovateľov odkladá svoje plánované cesty. Konflikt pritom ovplyvňuje aj dopravu mimo samotnej oblasti, pretože v regióne sa nachádza niekoľko dôležitých leteckých uzlov, cez ktoré prúdi veľká časť medzinárodnej leteckej prevádzky, píše agentúra AFP.

6:30 Iránske vzdušné údery zasiahli v metropole Bahrajnu hotel a dva domy, zranení nie sú hlásení. Saudská Arábia zlikvidovala tri rakety mieriace na vojenskú základňu, informujú tlačové agentúry.

6:28 Ak Irán usudzuje, že Spojené štáty nevydržia vo vojne, mýlia sa, údery ešte len začali a americké muničné sklady sú plné. Vyhlásil to vo štvrtok večer americký minister obrany Pete Hegseth, podľa ktorého Washington nijako nerozširuje ciele, s ktorými útok začal. Podľa činiteľa oblastného velenia americkej armády CENTCOM útoky zničili vyše 20 lodí a v ďalšej fáze úderov chcú USA eliminovať iránsku výrobu rakiet.

6:23 Vzdušný útok na ubytovacie zariadenie pre cestovateľov na ceste severozápadne od Teheránu zabil 17 ľudí. Bez ďalších podrobností o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu. Iránsky červený polmesiac dnes podľa iránskej vlády uviedol, že izraelské a americké útoky zasiahli v krajine vyše 3600 civilných cieľov.

6:15 Taliansko dočasne zatvorí svoje veľvyslanectvo v iránskom hlavnom meste Teherán a jeho personál presunie do Azerbajdžanu, oznámil vo štvrtok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. K tomuto kroku pristúpil v čase americko-izraelskej operácie proti Iránu, ktorý v reakcii podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive. Informuje správa agentúry AFP.

ONLINE Vojna na Blízkom
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/AP/Hassan Ammar)

6:10 Snemovňa reprezentantov USA vo štvrtok tesnou väčšinou hlasovala proti uzneseniu, ktoré by vyžadovalo súhlas Kongresu s ďalšími americkými útokmi na Irán. Podobnú rezolúciu deň predtým odmietol prijať aj Senát. Informuje agentúra AP a Reuters. Snemovňa, v ktorej má Republikánska strana tesnú väčšinu kresiel, odmietla uznesenie pomerom hlasov 219 ku 212. Právomoci prezidenta Donalda Trumpa pri vojenskom zásahu proti Iránu chceli obmedziť aj dvaja republikáni. Naopak, k väčšine republikánov sa pridali štyria demokrati.

6:05 Východnou časťou iránskej metropoly Teherán vo štvrtok otriaslo viacero výbuchov, uviedla iránska vládna tlačová agentúra ISNA. Informuje agentúra DPA. Aj spravodajský portál Etemad informoval o raketových útokoch. Izraelské ozbrojené sily medzitým oznámili útok v priemyselnej oblasti približne 20 kilometrov juhovýchodne od iránskeho hlavného mesta. V príspevku v perzskom jazyku na platforme X vyzvali tamojších obyvateľov, aby dotknutú oblasť opustili. Je však nepravdepodobné, že sa táto správa k ľuďom dostane, pretože iránsky režim od začiatku vojny do značnej miery obmedzil prístup na internet.

6:00 Izraelská armáda vo štvrtok večer oznámila, že začala útočiť na ciele libanonského militantného hnutia Hizballáh na južnom predmestí Bejrútu. Miestnych obyvateľov armáda už skôr varovala, aby sa z tejto oblasti okamžite evakuovali. Libanonské úrady medzitým uviedli, že počet obetí izraelských úderov sa zvýšil na 123, informuje správa agentúry AFP.

Najnovšie izraelské nálety

Svedkovia opísali najnovšie izraelské nálety na hlavné mesto Iránu ako obzvlášť intenzívne. O náletoch informovala tiež iránska štátna televízia. Výbuchy hlásili aj v okolí iránskeho mesta Kermánšáh v oblasti, kde sa nachádza viacero raketových základní. Irán je od soboty terčom amerických a izraelských úderov, na ktoré reaguje odvetnými útokmi na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe.

Veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA Brad Cooper novinárom povedal, že počet iránskych útokov balistickými raketami sa od prvého dňa operácie znížil o 90 percent. Saudskoarabské ministerstvo obrany následne v piatok skoro ráno informovalo, že zachytilo a zneškodnilo tri balistické rakety smerujúce na leteckú základňu. Zostrelený dron podľa agentúry AFP zranil šesť ľudí v metropole Abú Zabí.

Sirény sa v noci ozývali v Bahrajne. Irán tam podľa ministerstva vnútra zasiahol dva hotely a jednu obytnú budovu v hlavnom meste Manáma. Údery si nevyžiadali žiadne obete. Aj Kuvajt musel aktivovať svoje systémy protivzdušnej obrany. Tamojšia armáda uviedla, že vzdušný priestor krajiny narušili rakety a drony. Katarské ministerstvo obrany takisto uviedlo, že zničilo dron, ktorý letel k americkej vojenskej základni al-Udajd.

Do prebiehajúceho vojnového konfliktu na Blízkom východe sa zapojilo aj libanonské militantné hnutie Hizballáh, keď ako prejav pomsty za zabitie iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda vo štvrtok večer oznámila novú vlnu úderov na južné predmestie libanonského hlavného mesta Bejrút, považované za baštu Hizballáhu, a ďalšie oblasti. Iránom podporovaný Hizballáh v noci na piatok podľa agentúry AFP tvrdil, že raketami a delostrelectvom ostreľoval pohraničné pozície izraelskej armády, jej kasárne v okupovaných Golanských výšinách a námornú základňu v prístave Haifa na severe židovského štátu.

Viac o téme: VojnaUSAIránIzrael
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Účet za vojnu s
Účet za vojnu s Iránom: USA minuli 3,7 miliardy dolárov za 100 hodín! Trump v útokoch pokračuje
Zahraničné
Premiér ČR Andrej Babiš
NEČAKANÝ PROBLÉM pre Babišovu manželku: Moniku čaká spiatočný let domov, ako zo zlého sna!
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na poplach: Irán je pripravený zaútočiť na ciele NATO v Európe!
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Obrovský problém Trumpa: Míňajú sa mu rakety! Pomôcť by mohla Ukrajina, Zelenskyj má však podmienku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Ľudia majú strach z
Ľudia majú strach z vojny v Iráne: Predzásobia sa benzínom, POZOR, viete o limite? Hrozí vám pokuta!
Domáce
V Bratislave pristáli dva
V Bratislave pristáli dva repatriačné lety z Jordánska a Ománu: Dnes príde ďalší
Domáce
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné pokladne! Prvé sa v obchodoch objavia už o pár týždňov
Domáce
Prvý bocian sa vrátil do Dlhého Klčova: Ornitológovia poznajú 12-ročného samca podľa krúžku
Prvý bocian sa vrátil do Dlhého Klčova: Ornitológovia poznajú 12-ročného samca podľa krúžku
Humenné

Zahraničné

Sajf Islám Kaddáfí
Líbya identifikovala tri osoby podozrivé z vraždy Kaddáfího syna
Zahraničné
Hongkonský aktivista Jimmy Lai
Hongkonský aktivista Jimmy Lai sa neodvolá proti svojmu 20-ročnému trestu
Zahraničné
Orbán ukázal satelitné foto
Orbán ukázal satelitné foto Družby: Má byť nepoškodená! Zelenskyj sa mu vysmial a TOTO sa spýtal
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na poplach: Irán je pripravený zaútočiť na ciele NATO v Európe!
Zahraničné

Prominenti

Britney Spears
Popová princezná V PUTÁCH: Britney Spears prichytená pri divokej jazde pod vplyvom alkoholu!
Zahraniční prominenti
Janda po smrti klávesáka
Janda po smrti klávesáka z Olympicu: Na pohreb ísť nesmel, tak spravil… veľké gesto!
Domáci prominenti
FOTO Odsúdený herec Martin Ďurkáč
Drsné načasovanie! Diváci zostali zhrození: Markíza odvysielala časť seriálu s odsúdeným vrahom
Domáci prominenti
Tragická smrť v Dunaji:
Tragická smrť v Dunaji: Spevákovo telo našli až po troch týždňoch!
Osobnosti

Zaujímavosti

Vaša pamäť KLAME: Vedci
Vaša pamäť KLAME: Vedci odhalili, ako si náš mozog PREPISUJE minulosť, aby sme vyzerali úspešnejšie!
Zaujímavosti
Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti
Vek je len číslo:
Vek je len číslo: 10 krokov k zdravému a šťastnému starnutiu
vysetrenie.sk
Roky bol AGRESÍVNY kvôli
Roky bol AGRESÍVNY kvôli ťažkej traume: Keď mu priviedli fenku z útulku, majiteľka neverila vlastným očiam!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!

Šport

VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
Zimné športy
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
Biatlon
Obrovský šok v Špindlerovom Mlyne: Mladú snoubordistku počas prípravy zrazil opitý lyžiar
Obrovský šok v Špindlerovom Mlyne: Mladú snoubordistku počas prípravy zrazil opitý lyžiar
Zimné športy
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Reprezentácia

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Výber receptov

Technológie

Vedci vytvorili nanomateriál, ktorý sa aktivuje priamo v nádore. Spustí chemickú reakciu, ktorá zničí rakovinové bunky
Vedci vytvorili nanomateriál, ktorý sa aktivuje priamo v nádore. Spustí chemickú reakciu, ktorá zničí rakovinové bunky
Veda a výskum
USA vykonalo útok, aký tu nebol od 2. svetovej vojny: Ponorkou zasiahlo iránsku loď IRIS Dena, stačilo jedno torpédo
USA vykonalo útok, aký tu nebol od 2. svetovej vojny: Ponorkou zasiahlo iránsku loď IRIS Dena, stačilo jedno torpédo
Armádne technológie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Bezpečnosť
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Správy

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek

Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dlho to tajili, Twiinsky sú opäť zamilované! Jedna už býva u partnera, druhá naznačuje nový vzťah
Slovenské celebrity
Dlho to tajili, Twiinsky sú opäť zamilované! Jedna už býva u partnera, druhá naznačuje nový vzťah
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľudia majú strach z
Domáce
Ľudia majú strach z vojny v Iráne: Predzásobia sa benzínom, POZOR, viete o limite? Hrozí vám pokuta!
Orbán ukázal satelitné foto
Zahraničné
Orbán ukázal satelitné foto Družby: Má byť nepoškodená! Zelenskyj sa mu vysmial a TOTO sa spýtal
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na poplach: Irán je pripravený zaútočiť na ciele NATO v Európe!
Dym stúpa z miesta
Zahraničné
ONLINE Vojna na Blízkom východe pokračuje! V Dubaji došlo k výbuchu, USA zasiahli iránsku dronovú loď

Ďalšie zo Zoznamu