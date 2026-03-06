ONLINE Vojna na Blízkom východe pokračuje! V Dubaji došlo k výbuchu, USA zasiahli iránsku dronovú loď

BAHRAJN - Americká armáda vo štvrtok oznámila, že od začiatku vojenskej operácie proti Iránu potopila viac než 30 plavidiel jeho námorníctva. Najnovšie zasiahla iránsku dronovú loď, ktorá začala horieť, informovala agentúra Reuters. Medzitým Izrael oznámil spustenie vlny útokov na infraštruktúru režimu v Teheráne. Irán v piatok nadránom podľa agentúry AP vypustil rakety a drony smerom na Bahrajn, Katar, Kuvajt, Saudskú Arábiu, v ktorých sídlia americké sily. Situáciu sledujeme online.
ONLINE
7:20 Európsky policajný úrad (Europol) vo štvrtok varoval, že vojna na Blízkom východe bude mať bezprostredný vplyv na bezpečnosť EÚ, a to v podobe zvýšenej hrozby terorizmu, násilného extrémizmu, kyberútokov a závažnej a organizovanej trestnej činnosti. S odvolaním sa na hovorcu úradu to napísala agentúra Reuters.
7:08 V Dubaji došlo k výbuchu počas odrazenia iránskeho útoku.
7:00 V noci pristál v Prahe ďalší vládny repatriačný let s českými občanmi, ktorých zasiahol súčasný konflikt na Blízkom východe. Väčší armádny airbus s kapacitou vyše 90 miest priviezol cestujúcich z ománskeho Maskatu. Na sieti X to uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Stovky Čechov sa počas posledných dní vrátili z ohrozenej oblasti ako vládnymi repatriačnými letmi, tak komerčnými linkami.
6:40 Vojna na Blízkom východe začína výrazne dopadať na cestovný ruch v regióne, ktorý sa v posledných rokoch stal obľúbenou destináciou turistov z celého sveta - Letecké spoločnosti rušia lety, cestovné kancelárie odvolávajú zájazdy a snažia sa dostať klientov späť domov a mnoho cestovateľov odkladá svoje plánované cesty. Konflikt pritom ovplyvňuje aj dopravu mimo samotnej oblasti, pretože v regióne sa nachádza niekoľko dôležitých leteckých uzlov, cez ktoré prúdi veľká časť medzinárodnej leteckej prevádzky, píše agentúra AFP.
6:30 Iránske vzdušné údery zasiahli v metropole Bahrajnu hotel a dva domy, zranení nie sú hlásení. Saudská Arábia zlikvidovala tri rakety mieriace na vojenskú základňu, informujú tlačové agentúry.
6:28 Ak Irán usudzuje, že Spojené štáty nevydržia vo vojne, mýlia sa, údery ešte len začali a americké muničné sklady sú plné. Vyhlásil to vo štvrtok večer americký minister obrany Pete Hegseth, podľa ktorého Washington nijako nerozširuje ciele, s ktorými útok začal. Podľa činiteľa oblastného velenia americkej armády CENTCOM útoky zničili vyše 20 lodí a v ďalšej fáze úderov chcú USA eliminovať iránsku výrobu rakiet.
6:23 Vzdušný útok na ubytovacie zariadenie pre cestovateľov na ceste severozápadne od Teheránu zabil 17 ľudí. Bez ďalších podrobností o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu. Iránsky červený polmesiac dnes podľa iránskej vlády uviedol, že izraelské a americké útoky zasiahli v krajine vyše 3600 civilných cieľov.
6:15 Taliansko dočasne zatvorí svoje veľvyslanectvo v iránskom hlavnom meste Teherán a jeho personál presunie do Azerbajdžanu, oznámil vo štvrtok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. K tomuto kroku pristúpil v čase americko-izraelskej operácie proti Iránu, ktorý v reakcii podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive. Informuje správa agentúry AFP.
6:10 Snemovňa reprezentantov USA vo štvrtok tesnou väčšinou hlasovala proti uzneseniu, ktoré by vyžadovalo súhlas Kongresu s ďalšími americkými útokmi na Irán. Podobnú rezolúciu deň predtým odmietol prijať aj Senát. Informuje agentúra AP a Reuters. Snemovňa, v ktorej má Republikánska strana tesnú väčšinu kresiel, odmietla uznesenie pomerom hlasov 219 ku 212. Právomoci prezidenta Donalda Trumpa pri vojenskom zásahu proti Iránu chceli obmedziť aj dvaja republikáni. Naopak, k väčšine republikánov sa pridali štyria demokrati.
6:05 Východnou časťou iránskej metropoly Teherán vo štvrtok otriaslo viacero výbuchov, uviedla iránska vládna tlačová agentúra ISNA. Informuje agentúra DPA. Aj spravodajský portál Etemad informoval o raketových útokoch. Izraelské ozbrojené sily medzitým oznámili útok v priemyselnej oblasti približne 20 kilometrov juhovýchodne od iránskeho hlavného mesta. V príspevku v perzskom jazyku na platforme X vyzvali tamojších obyvateľov, aby dotknutú oblasť opustili. Je však nepravdepodobné, že sa táto správa k ľuďom dostane, pretože iránsky režim od začiatku vojny do značnej miery obmedzil prístup na internet.
6:00 Izraelská armáda vo štvrtok večer oznámila, že začala útočiť na ciele libanonského militantného hnutia Hizballáh na južnom predmestí Bejrútu. Miestnych obyvateľov armáda už skôr varovala, aby sa z tejto oblasti okamžite evakuovali. Libanonské úrady medzitým uviedli, že počet obetí izraelských úderov sa zvýšil na 123, informuje správa agentúry AFP.
Najnovšie izraelské nálety
Svedkovia opísali najnovšie izraelské nálety na hlavné mesto Iránu ako obzvlášť intenzívne. O náletoch informovala tiež iránska štátna televízia. Výbuchy hlásili aj v okolí iránskeho mesta Kermánšáh v oblasti, kde sa nachádza viacero raketových základní. Irán je od soboty terčom amerických a izraelských úderov, na ktoré reaguje odvetnými útokmi na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe.
Veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA Brad Cooper novinárom povedal, že počet iránskych útokov balistickými raketami sa od prvého dňa operácie znížil o 90 percent. Saudskoarabské ministerstvo obrany následne v piatok skoro ráno informovalo, že zachytilo a zneškodnilo tri balistické rakety smerujúce na leteckú základňu. Zostrelený dron podľa agentúry AFP zranil šesť ľudí v metropole Abú Zabí.
Sirény sa v noci ozývali v Bahrajne. Irán tam podľa ministerstva vnútra zasiahol dva hotely a jednu obytnú budovu v hlavnom meste Manáma. Údery si nevyžiadali žiadne obete. Aj Kuvajt musel aktivovať svoje systémy protivzdušnej obrany. Tamojšia armáda uviedla, že vzdušný priestor krajiny narušili rakety a drony. Katarské ministerstvo obrany takisto uviedlo, že zničilo dron, ktorý letel k americkej vojenskej základni al-Udajd.
Do prebiehajúceho vojnového konfliktu na Blízkom východe sa zapojilo aj libanonské militantné hnutie Hizballáh, keď ako prejav pomsty za zabitie iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda vo štvrtok večer oznámila novú vlnu úderov na južné predmestie libanonského hlavného mesta Bejrút, považované za baštu Hizballáhu, a ďalšie oblasti. Iránom podporovaný Hizballáh v noci na piatok podľa agentúry AFP tvrdil, že raketami a delostrelectvom ostreľoval pohraničné pozície izraelskej armády, jej kasárne v okupovaných Golanských výšinách a námornú základňu v prístave Haifa na severe židovského štátu.