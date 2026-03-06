Janda po smrti klávesáka z Olympicu: Na pohreb ísť nesmel, tak spravil… veľké gesto!

PRAHA - Kapela Olympic sa musela vyrovnať s tragédiou, ktorá zasiahla všetkých jej fanúšikov. Bývalý klávesák Jiří Valenta (†66), ktorý si pred desiatimi dňami vzal život pri rieke Sázava, zomrel a kapela sa s ním nemohla rozlúčiť. Od vdovy Mirjam dostali jasný zákaz prísť na pohreb, no napriek tomu členovia skupiny spravili veľké gesto.
Vdova Mirjam Valentová je po manželovej nečakanej samovražde zdrvená a verejnú rozlúčku si jednoducho nepriala. „Nezvládla by som to,“ priznala pre Blesk a rovnaké stanovisko oznámila aj lídrovi Olympiku, Petrovi Jandovi (83).
Aj napriek tomu, že sa kapela nemohla na pohrebe Valentu zúšastniť a so svojím dlhoročným kolegom a blízkym priateľom sa rozlúčiť, nechcela rodinu nechať bez pomoci. „Naša agentúra rodinu hneď finančne podporila, pretože nevieme, aká tam je situácia. Medzi nami a Jirkom nikdy nebola žiadna zlá krv, rozišli sme sa v dobrom,“ vyhlásil Janda.
Vdova vysvetlila, prečo si neželala prítomnosť obľúbenj českej kapely. „Nikdy som nič nezakazovala, a už vôbec nie chalanom z Olympiku, ktorých si veľmi vážim. Len som si nepriala, aby sa z rozlúčky stala verejná atrakcia,“ povedala Mirjam. Okrem finančnej pomoci rodine Petr Janda so svojimi parťákmi vážne uvažuje o spomienkovom koncerte, ktorý by mohol uctiť pamiatku ich dlhoročného člena.