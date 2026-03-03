Utorok3. marec 2026, meniny má Bohumil, Bohumila, zajtra Kazimír

Ukrajinské skúsenosti proti Iránu: Zelenskyj ponúkol SAE ochranu pred iránskymi útokmi

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/Martin Žigo)
TASR

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok ponúkol pomoc Spojeným arabským emirátom (SAE) v obrane pred iránskymi vzdušnými útokmi. Vyjadril sa tak na sociálnej sieti X po telefonáte s prezidentom SAE Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom, informuje o tom agentúra AP.

„Prezident (SAE - pozn. redakcie) poznamenal, že iránsky režim sa zameriava nielen na vojenské zariadenia, ale prakticky na všetko – na obytné budovy, nákupné centrá, dokonca aj na mešity,“ napísal Zelenskyj. „Diskutovali sme o tom, ako môžeme v tejto situácii pomôcť a podporiť ochranu ľudských životov. Dohodli sme sa, že naše tímy na tom budú spolupracovať,“ informoval.

AP pripomína, že od začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu získal Kyjev rozsiahle skúsenosti v boji s iránskymi dronmi typu Šáhid, ktorými iránsky režim zásoboval ruskú armádu. Britský premiér Keir Starmer už v nedeľu vyhlásil, že v britskí a ukrajinskí experti budú spolupracovať a pomôžu blízkovýchodným krajinám pri zostreľovaní iránskych dronov.

