Eštok otvorene: Uzavretie Hormuzu by priamo ohrozilo energetickú bezpečnosť Slovenska

BRATISLAVA - Uzavretie Hormuzského prielivu, spolu s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba, by priamo ohrozilo energetickú bezpečnosť Slovenska. V príspevku na sieti X to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok, ktorý sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ k situácii v Iráne a na Blízkom východe.
Eštok podľa svojich slov na zasadnutí zdôraznil, že mier a stabilita na Blízkom východe sú kľúčové. Uviedol zároveň, že SR plne podporuje partnerské krajiny Perzského zálivu, ktoré Irán napadol. „Solidarita je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného návratu občanov Slovenska,“ podotkol. Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Jeho blokáda zo strany Iránu by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií.
Iránske revolučné gardy v sobotu po americko-izraelských útokoch na Irán varovali, že plavba cez Hormuzský prieliv je nebezpečná, a preto je pre lode uzavretý. Hoci Irán prieliv zatiaľ oficiálne neuzavrel, plavba cez túto strategickú námornú cestu sa prakticky zastavila. Mimoriadne zasadnutie ministrov krajín EÚ prostredníctvom videokonferencie na nedeľu zvolala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Diskutovať podľa portálu Euronews mali o regionálnych rozmeroch vývoja na Blízkom východe, jeho možných dôsledkoch pre energetické trhy, ako aj o situácii občanov EÚ uviaznutých v Iráne a v širšom regióne. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili aj najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.