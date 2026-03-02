Spor o ropovod Družba pokračuje: Kyjev ponúkol Ficovi dva termíny na návštevu Ukrajiny

KYJEV - Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v nedeľu večer uviedla, že Kyjev slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi ponúkol 6. a 9. marca ako dva možné termíny jeho návštevy Ukrajiny za účelom rokovania o ropovode Družba. Fico predtým uviedol, že dáva prednosť schôdzke na území Európskej únie.
"Ukrajina navrhla Robertovi Ficovi konkrétne termíny návštevy Ukrajiny - 6. alebo 9. marca - za účelom prerokovania všetkých aktuálnych otázok," uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. Zelenskyj pozval Fica na Ukrajinu na prerokovanie všetkých existujúcich otázok medzi oboma krajinami v telefonickom hovore, ktorý spolu obaja činitelia viedli minulý týždeň. Fico potom uviedol, že pozvanie na rokovania prijal; prednosť by však dal schôdzke na územie Európskej únie. Rozhovor podľa Fica potvrdil rozdielne pohľady oboch politikov na situáciu okolo ropovodu Družba.
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodom Družba sú prerušené od 27. januára. Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine a Ukrajinci sa všetko snažia opraviť. Slovensko a Maďarsko naopak uvádzajú, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina. Maďarský premiér Viktor Orbán predtým označil zastavenie tranzitu ruskej ropy cez krajinu brániacu sa ruskej agresii za nevyprovokovaný akt nepriateľstva, ktorý ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska.
Fico pritvrdil
Fico minulý týždeň oznámil, že slovenský prevádzkovateľ energetickej siete odmietne ukrajinské žiadosti o núdzové dodávky elektriny, kým opäť nebude prúdiť ropa ropovodom Družba, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu do strednej Európy. Opätovne kritizoval Zelenského, ktorý podľa Fica prepravu ropy vôbec nemieni umožniť, a vyhlásil, že ukončenie slovenských núdzových dodávok elektriny Ukrajina "sakra pocíti", ak bude potrebovať prúd na stabilizáciu svojej siete.
Zelenskyj už pred rokom pozval Fica do Kyjeva, a to po kritike Bratislavy, že Ukrajina nepredĺžila zmluvu s Ruskom o tranzite zemného plynu cez svoje územie na Slovensko. Fico vtedy do ukrajinskej metropoly necestoval, so Zelenským sa potom v septembri zišiel v Užhorode pri ukrajinsko-slovenských hraniciach. Od jesene 2023, keď bol Fico vymenovaný do čela svojej už štvrtej vlády, slovenský premiér oficiálne Kyjev nenavštívil.