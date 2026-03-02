Tomáš Drucker na rokovaní v Bruseli: Verím, že Slovensko získa všetky platby z plánu obnovy

BRATISLAVA - Minister Tomáš Drucker absolvoval rokovanie so šéfkou DG REFORM Céline Gauer a jej tímom o stave plnenia míľnikov a cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Hlavnou témou boli šiesta a siedma žiadosť o platbu, ako aj príprava ôsmej a deviatej žiadosti.
Stretnutie sa nieslo v konštruktívnej atmosfére a podľa ministra prinieslo jasné pomenovanie problémov aj otvorenú diskusiu o rozdielnych pohľadoch. „Je prirodzené, že z rôznych perspektív vnímame niektoré otázky odlišne. Podstatné je, aby sme sa navzájom počúvali a hľadali riešenia,“ uviedol Drucker. Slovensko aktuálne rokuje o uvoľnení šiestej a siedmej platby. Zajtra by mal o siedmej platbe rokovať Hospodársko-finančný výbor. Minister vyjadril presvedčenie, že Slovensko sa dopracuje k riešeniu, ktoré umožní uvoľnenie oboch platieb.
Flexibilita pri ôsmej a deviatej platbe
V prípade štvrtej fázy implementácie – ôsmej a deviatej žiadosti – bola slovenská strana informovaná o možnosti väčšej flexibility v záverečnej fáze čerpania, ktorú Európska komisia pravdepodobne ponúkne členským štátom. Táto flexibilita by umožnila presun prostriedkov do oblastí, kde je možné ciele splniť efektívnejšie. „Túto možnosť vnímam pozitívne,“ dodal minister. Celkovo ide pri šiestej až deviatej platbe o objem približne 2,4 až 2,5 miliardy eur. Ôsma a deviata platba predstavujú približne 1,2 miliardy eur, podobne ako šiesta a siedma platba. Slovensko už časť prostriedkov získalo formou predfinancovania.
Minister zdôraznil, že pri kľúčových investičných projektoch – výstavbe materských škôl, nemocníc, obnove verejných budov či modernizácii súdov – Slovensko neidentifikuje zásadné riziká. „Ide o rozsiahle a technicky náročné projekty, ktoré si vyžadujú vysokú mieru presnosti. V tejto oblasti by sme problém mať nemali,“ uviedol. Zároveň však priznal, že v niektorých rezortoch sú evidované riziká. Apeloval preto na ministrov, aby venovali maximálnu pozornosť plneniu záväzkov.
Záverečná fáza implementácie pod dohľadom vlády
Tému podľa jeho slov intenzívne vníma aj predseda vlády. „Záverečná fáza implementácie je rozhodujúca. Robíme maximum pre to, aby Slovensko vyčerpalo všetky dostupné prostriedky,“ povedal Drucker a zároveň potvrdil, že vedie priame rokovania s jednotlivými členmi vlády vrátane ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Niektoré otvorené otázky boli predmetom diskusie aj počas rokovania v Bruseli.
„Presne sme si pomenovali, čo je potrebné urobiť. Rokovali sme s cieľom odblokovať finančné prostriedky určené pre Slovensko, ktoré sú kľúčové pre pokračovanie investícií do nových materských škôl, najmodernejších nemocníc, ambulancií, zariadení sociálnych služieb, univerzít či opráv internátov a úradov. Tieto projekty sa realizujú a našou zodpovednosťou je zabezpečiť ich plynulé financovanie. Urobíme všetko pre to, aby Slovensko získalo všetky prostriedky z Plánu obnovy,“ uzavrel minister.