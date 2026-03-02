Šok na trhoch: Ropa kvôli útokom na Irán prudko zdražuje! Panujú obavy o dodávky

LONDÝN - Ceny ropy sa dnes prudko zvyšujú pre obavy, že americko-izraelské útoky na Irán povedú k obmedzeniu dodávok suroviny na trh. Severomorská ropa Brent si okolo 08: 15 SEČ pripisovala vyše deväť percent a pohybovala sa v blízkosti 79,50 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárast skoro o deväť percent a nachádzala sa neďaleko 73 dolárov za barel.
"Cena severomorskej ropy Brent, ktorá už pred víkendom uzavrela nad 73 dolármi za barel, teda najvyššie od vlaňajšieho júla, po otvorení obchodovania krátko vystrelila až k 82 dolárom," povedal ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Obchodníci sa obávajú, že konflikt by mohol zastaviť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ktorým prechádza asi pätina globálnych dodávok ropy. Podľa analytikov by ceny ropy v prípade dlhšieho prerušenia dopravy v Hormuzskom prielive mohli zamieriť k hranici 100 dolárov za barel.
"Ak by ceny ropy zostali takto vysoké po viac mesiacoch, zvýšilo by to infláciu v eurozóne o viac ako jeden percentuálny bod a znížilo ekonomický rast o niekoľko desatín percentuálneho bodu," uviedol podľa agentúry DPA hlavný ekonóm spoločnosti Commerzbank Jörg Krämer.
Americký prezident Donald Trump v rozhovore s denníkom Daily Mail naznačil, že vojenská operácia proti Iránu by mohla trvať štyri týždne. "Prípadné úplné dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu by predstavovalo zásadný šok pre globálne trhy," povedal CEZ víkend ČTK riaditeľ Centra blízkovýchodných vzťahov CEVRO Univerzity v Prahe Filip Sommer. "Rijád síce disponuje alternatívou v podobe tzv. Východo-západného ropovodu smerujúceho k Červenému moru, Abú Zabí môže využiť ropovod do prístavu Fudžajra mimo Hormuzského prielivu, avšak tieto kapacity nie sú plnohodnotnou náhradou dlhodobého obmedzenia námornej dopravy," dodal.