Polícia eviduje za uplynulý týždeň 197 dopravných nehôd

BRATISLAVA - Polícia eviduje za uplynulý týždeň (23. februára až 1. marca) 197 nehôd. Je to o 29 nehôd viac ako v rovnakom týždni minulého roka. Minulotýždňové nehody si vyžiadali päť obetí. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„V dôsledku dopravných nehôd prišlo o život päť osôb, čo je o dve viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Medzi obeťami boli dvaja chodci. Ťažko sa zranilo deväť osôb, čo predstavuje o jednu osobu menej v porovnaní s rokom 2025,“ priblížila.
Najviac nehôd v Košickom kraji
Najviac nehôd sa v deviatom kalendárnom týždni stalo v Košickom kraji (46) a najmenej v Trenčianskom kraji (desať). Polícia od začiatku tohto roka do 1. marca zaznamenala 1658 dopravných nehôd. „Čo je o 139 viac ako v rovnakom období roka 2025. Počet ťažko zranených osôb klesol o 23, počet usmrtených dosiahol 32 osôb, čo je o šesť viac ako vlani,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti v tejto súvislosti apelovali na vodičov, aby sa plne sústredili na jazdu a prispôsobili rýchlosť aktuálnym podmienkam na cestách. „Chodcov zároveň upozorňujeme, aby vstupovali na vozovku obozretne a využívali priechody,“ dodali.