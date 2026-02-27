Po tragédii v Komárne PRVÝKRÁT prehovoril zranený Ján: Spoveď z nemocnice, do hlavy dostal obrovským betónom!

KOMÁRNO - Celá spoločnosť len so zatajeným dychom sledovala dianie po páde železobetónovej strechy Klientskeho centra v Komárne. Išlo pritom o rekonštruovanú budovu. Tragédia si vyžiadala jednu obeť a ďalších zranených. Jeden z týchto ľudí priamo z nemocničného lôžka prehovoril o tom, ako sa na celú situáciu pozeral on a ako to vníma teraz.
Svoje prvé slová niekoľko hodín po tragédii povedal zranený Ján Borka pre televíziu Markíza.
Hneď v úvode treba povedať, že incident si vyžiadal život 51-ročného človeka, ktorý si na miesto išiel vybavovať nové doklady. Podľa televízie v nemocnici navyše stále bojuje o život ďalší 64-ročný muž, ktorého vyprostili spod padnutej konštrukcie strechy. Bol tu však ešte ďalší zranený muž, Ján Borka, ktorý sa rozhodol prehovoriť priamo z lôžka pred kamerou televízie.
Ovalenie ťažkým betónom, zlomené rebro, pomliaždená panva a otras mozgu
"Ma to ovalilo, ten betón, po hlave, takže mám šitú hlavu, a potom mi diagnostikovali otras mozgu. Zlomené rebro, jedno alebo dve, pri prsnej kosti. A okrem toho pravú nohu pomliaždenú od panvy trochu až po kolená," reagoval mrazivým popisom udalosti Ján.
Ďalší muž stále bojuje o život
Incident si teda dohromady vyžiadal jeden ľudský život a dvoch zranených. "Pacient absolvoval v stredu večer viac ako trojhodinovú operáciu. Stále je však v kritickom stave napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a v umelom spánku," popísala situáciu druhého ťažšie zraneného muža Lucia Hamran Kollárová, hovorkyňa Fakulntej nemocnice s pohotovosťou v Nových Zámkoch.
Televíziou vyspovedaný Ján Borka šiel pôvodne centrum navštíviť s kamarátom s úmyslom vybaviť si prepis auta a občiansky preukaz. Po páde strechy stratil vedomie a hodnú chvíľu ani vraj nevedel, kde je a prečo tam je. "Stratil som vedomie a potom som sa prebral, keď kričali okolo mňa ľudia, že "dvíhajte, dvíhajte". A dvaja, traja ma chcú vytiahnuť spod betónu," pokračoval v desivom popise dôsledkov udalosti Ján Borka.