Severná Kórea dodala Rusku 33-tisíc kontajnerov so zbraňami

SOUL - Severná Kórea dodala Rusku približne 33.000 kontajnerov s vojenským materiálom vrátane zbraní a munície v rámci podpory vo vojne proti Ukrajine, uviedla juhokórejská vojenská spravodajská služba (DIA). Informuje o tom agentúra Jonhap.
Objem dodávok by v prepočte na muníciu mohol predstavovať viac ako 15 miliónov delostreleckých granátov kalibru 152 mm, uviedla DIA v správe, ktorú si vyžiadala hlavná opozičná Strana ľudovej moci. V porovnaní s poslednými zverejnenými údajmi ide o nárast, keďže v júli minulého roka spravodajská služba informovala o približne 28.000 kontajneroch odoslaných zo Severnej Kórey do Ruska. KĽDR podľa dostupných informácií na dodávky po mori väčšinou využívala prístav Radžin pri ruskej hranici.
Posilnili spoluprácu
Zo správy DIA tiež vyplýva, že Severná Kórea mala dodať aj 220 delostreleckých systémov vrátane samohybných húfnic kalibru 170 mm a salvových raketometov kalibru 240 mm. Okrem toho sa predpokladá, že Moskve dodáva aj ďalšie zbrane vrátane granátov kalibru 122 mm a 152 mm, protitankových riadených striel, balistických rakiet krátkeho doletu a protitankových rakiet. Od októbra 2024 KĽDR podľa odhadov DIA poslala do vojny na Ukrajine aj viac ako 16.000 vojakov. Približne tisíc z nich sa vlani v decembri vrátilo domov, no podľa spravodajskej služby budú zrejme opäť nasadení do Ruska.
Pchjongjang a Moskva od podpisu bilaterálnej dohody v júni 2024 posilnili spoluprácu vo vojenskej, diplomatickej aj hospodárskej oblasti. „Existujú však náznaky, že ich spolupráca v odvetví obranných technológií a pokročilého priemyslu zaostáva za očakávaniami Severnej Kórey,“ dodala DIA. KĽDR sa podľa všeobecných predpokladov snaží výmenou za podporu v zdĺhavej vojne získať od Ruska kľúčové vojenské technológie, najmä tie týkajúce sa špionážnych satelitov, miniaturizovaných jadrových zbraní a jadrových ponoriek, dodáva agentúra Jonhap.