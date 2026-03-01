Šokujúci PRIESKUM: Takmer 40 percent zamestnancov plakalo v práci

WASHINGTON - Bezmála 40 percent zamestnancov najmenej raz v práci plakalo, či už to bolo priamo pri pracovnom stole, na porade či v súkromí na toaletách. Vyplýva to z prieskumu medzi 1018 dospelými Američanmi, ktorý v pondelok zverejnila platforma Resume Now pomáhajúca tvoriť životopisy pomocou umelej inteligencie (AI).
Štvrtina z respondentov uviedla, že plakala raz alebo dvakrát, zatiaľ čo 14 percent opýtaných v zamestnaní prepuklo v plač viackrát. Viac ako polovica zamestnancov má zároveň obavy z toho, že príde o prácu, a to aj v situácii, keď tomu nič nenasvedčuje. "Zistenia ukazujú, že emočná záťaž už nie je izolovaným problémom na pracovisku, ale charakteristickým rysom moderného zamestnaneckého života," uvádza prieskum. "Odráža to situáciu, keď zamestnanci fyzicky dochádzajú do práce, ale emocionálne sa stretávajú s problémami, čo má dopad na produktivitu, motiváciu a dlhodobú retenciu," dodáva platforma.
Prieskum tiež zistil, že 49 percent zamestnancov sa v pracovnom čase venuje aj záležitostiam, ktoré s prácou nesúvisia, ako sú napríklad on-line nákupy, vybavovanie povinností či plánovanie mimopracovných aktivít. Približne 40 percent zamestnancov pracovný čas využilo na aktualizáciu svojho životopisu, zatiaľ čo 39 percent zamestnancov robilo iné aktivity súvisiace s hľadaním práce, vrátane napríklad prípravy na pracovný pohovor.
Od konca pandémie covidu-19 zostáva miera prepúšťania v USA podľa oficiálnych údajov pomerne stabilná, avšak počet ľudí, ktorí opúšťajú zamestnanie z vlastnej vôle, je vyšší ako kedykoľvek medzi júnom 2001 a augustom 2017. Miera dobrovoľných odchodov zo zamestnania bola v decembri 2025 takmer dvojnásobná oproti miere prepúšťania, čo môže naznačovať hlbšiu nespokojnosť na pracoviskách. Podľa prieskumu Resum Now sa zhruba 55 percent zamestnancov sťažovalo na svoju prácu kolegom, rodine, priateľom alebo na sociálnych sieťach.