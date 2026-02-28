Český minister Macinka vyslovil to, čoho sa všetci báli: Konflikt môže trvať celé týždne!

PRAHA - Vojenská operácia na Blízkom východe môže byť masívnejšia a trvať aj niekoľko týždňov. Na facebooku to dnes uviedol minister zahraničia Petr Macinka (Motoristi). Ľudia by preto podľa neho teraz nemali cestovať do krajín blízkovýchodného regiónu, popri Iráne a Izraeli sa výstraha týka tiež Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Spojených arabských Emirátov. Ministerstvo zahraničných vecí je podľa Macinku v kontakte so všetkými tamojšími zastupiteľskými úradmi, vrátane toho v Teheráne.
Izrael a Spojené štáty začali dnes ráno operáciu proti Iránu. Izraelský minister obrany Jisrael Kac uviedol, že ide o preventívny útok. Americký prezident Donald Trump vo svojom videu na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že cieľom akcie je ochrániť americký ľud pred hrozbou, ktorú predstavuje iránsky režim. USA sa postarajú o to, aby Teherán nezískal jadrovú zbraň, uviedol Trump. Macinka dnes ráno telefonicky hovoril s izraelským ministrom zahraničia Gideonom Saarom, ktorý mu potvrdil úzko koordinovanú akciu v Iráne s americkými silami. "Hlavným cieľom spoločných izraelsko-amerických úderov sú podzemné iránske jadrové zariadenia a ďalšie vojenské objekty spojené so systémami balistických striel," poznamenal Macinka.
V Iráne sú podľa systému Drozd momentálne registrovaní traja Česi. Evakuačné lety zatiaľ Česko neplánuje. "Letecký priestor Iránu je uzavretý," oznámil Macinka serveru iDNES.cz. Na facebooku zdôraznil, že MZV dlhodobo pred cestami do regiónu varovalo a v posledných týždňoch a dňoch dôrazne vyzývalo prítomných českých občanov na okamžité opustenie krajiny. Irán, Izrael a Irak už ráno oznámili, že uzatvárajú do odvolania svoj vzdušný priestor, následne tak urobili Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Podľa agentúry AP bude mať narušenie prevádzky zásadný dopad na globálnu leteckú dopravu, keďže v SAE sídlia dvaja hlavní diaľkoví dopravcovia, Emirates a Etihad.