Irán udrel aj na Saudskú Arábiu: Rakety mierili na hlavné mesto, Rijád hovorí o práve na odvetu!

RIJÁD - Saudská Arábia v sobotu potvrdila, že Irán v rámci odvetných úderov zaútočil aj na jej hlavné mesto Rijád a na východný región krajiny. Vláda zdôraznila, že si vyhradzuje právo brániť sa a nevylúčila možnosť odvety. Píše agentúra AFP.
Saudská Arábia „vyjadrila svoje najostrejšie odsúdenie nehanebných a zbabelých iránskych útokov zameraných na regióny Rijádu a Východnej provincie, ktoré boli odrazené,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. „Vzhľadom na túto neopodstatnenú agresiu kráľovstvo potvrdzuje, že prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti a ochranu svojho územia, občanov a obyvateľov vrátane možnosti reagovať na agresiu,“ uviedol rezort diplomacie. Irán už v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE).
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán medzičasom telefonoval s lídrami ďalších zasiahnutých štátov. „Potvrdil, že kráľovstvo stojí po boku bratských krajín a vyjadril plnú solidaritu a pripravenosť kráľovstva dať im k dispozícii všetky svoje kapacity“, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.