Vojenský zásah v Iráne a explózia v dievčenskej škole: Masívny výbuch, počet obetí závratne stúpol na 70!

TEHERÁN - Počet obetí dnešného leteckého útoku na dievčenskú školu v južnom Iráne stúpol na 85, ďalších 90 dievčat utrpelo zranenia, informovali podľa agentúry DPA iránske médiá. Tá útok pričítala Izraelu a Spojeným štátom, ktoré dnes ráno začali údery na Irán.
Podľa iránskych médií škola v provincii Hormozgán utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Predchádzajúce správy uvádzali nižší počet obetí. „Tento barbarský čin je ďalšou temnou stránkou v zozname nespočetných zločinov spáchaných útočníkmi na tejto zemi, ktoré nikdy nebudú vymazané z historickej pamäti nášho národa,“ uviedol Pezeškiján podľa agentúry Fars. V súvislosti s „mučeníckou smrťou desiatok nevinných žiačok“ vyjadril sústrasť pozostalým rodinám, obyvateľom Mínábu a celému iránskemu národu.
V provincii Hormozgán sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní, pričom v Mínábe má základňu aj polovojenské Iránske revolučné gardy. Francúzskemu denníku Le Monde sa podarilo lokalizovať medializované video, ktoré zachytáva dym stúpajúci z budovy, kde podľa iránskych médií a vlády zahynuli desiatky civilistov. Daná budova sa nachádza približne 300 metrov od vchodu do kliniky prepojenej s Iránskymi revolučnými gardami. Presná funkcia zasiahnutej budovy zatiaľ nie je známa a počet obetí sa z nezávislých zdrojov overiť nepodarilo.