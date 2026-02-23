Napätie pred výročím vojny na Ukrajine: Ruská ambasáda v Soule vyvesila obrovský transparent, Soul sa ohradil

SOUL - Južná Kórea požiadala ruské veľvyslanectvo v Soule, aby zo svojej budovy odstránilo obrovský transparent s nápisom "Víťazstvo bude naše", uviedla dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo zahraničia. To vo vyhlásení neuviedlo, či dostalo ruskú odpoveď.
Transparent s dĺžkou zhruba 15 metrov vo farbách ruskej vlajky a s nápisom v ruštine bol vyvesený na fasáde veľvyslanectva v centre Soulu pred štvrtým výročím vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z 24. februára 2022. Transparent zostal na mieste aj dnes, poznamenal Reuters. Ministerstvo vo svojom vyhlásení zopakovalo stanovisko Južnej Kórey, že ruská invázia na Ukrajinu je nezákonná. Ministerstvo tiež uviedlo, že vojenská spolupráca medzi Ruskom a KĽDR by sa mala skončiť, a označilo ju za vážnu hrozbu pre bezpečnosť Južnej Kórey a porušenie Charty OSN a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.
Ruské veľvyslanectvo v Soule sa zatiaľ nepodarilo telefonicky kontaktovať. Automatická hlasová správa uvádzala, že veľvyslanectvo bolo dnes uzavreté kvôli štátnemu sviatku, poznamenal Reuters. Rusko dnes oslavuje Deň obrancu vlasti.
Transparent má podľa ruských diplomatov historický a sviatočný charakter
Ruskí diplomati v Soule podľa ruských médií vyhlásili, že transparent "Víťazstvo bude naše" má historický a sviatočný charakter, nie je proti nikomu zameraný a heslo, v Rusku dobre známe, súvisí s dejinami, predovšetkým mobilizáciou sovietskeho ľudu počas druhej svetovej vojny. "Vychádzame z toho, že vyvesenie transparentu prispeje k vlasteneckému semknutiu Rusov a že by vzhľadom na túto historickú súvislosť nemalo urážať ničia city," uviedlo veľvyslanectvo podľa internetového listu Gazeta.ru. Použitie transparentu na diplomatickom zastúpení je podľa ruských diplomatov bežná prax a po sviatkoch bude transparent odobratý.
Gazeta.ru dodala, že Soul zvažuje, či sa pripojí k iniciatíve krajín Severoatlantickej aliancie na podporu Ukrajiny zvanej PURL, teda k nákupom amerických zbraní pre Ukrajinu. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová už varovala, že by Moskva mohla podniknúť odvetné kroky, "vrátane asymetrických opatrení".
Moskva sa na pozadí vojny proti Ukrajine zblížila s KĽDR, ktorá ju podporila aj vyslaním severokórejských vojakov. Na oplátku za to podľa analytikov získala finančnú pomoc, vojenské technológie a dodávky potravín a energií. Ruský veľvyslanec v Južnej Kórei Georgij Zinovjev začiatkom tohto mesiaca podľa médií ocenil úlohu severokórejských vojsk v bojoch v ruskej Kurskej oblasti. V rámci dohody s Ruskom z roku 2024 vyslala Severná Kórea približne 14.000 vojakov bojovať po boku ruských vojakov proti Ukrajine. V bojoch ich podľa juhokórejských, ukrajinských a západných zdrojov bolo zabitých viac ako 6000, pripomenul Reuters.