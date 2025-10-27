Alkohol, drogy a jazda na červenú: VIDEO Mladý vodič v sekunde pripravil o život policajta s rodinou

BELEHRAD – Nočná jazda mladého vodiča Audi skončila na Balkáne tragédiou. V noci zo soboty na nedeľu vrazil na jednej z hlavných križovatiek Nového Belehradu do auta, v ktorom sedela trojčlenná rodina. Otec, matka a ich deväťročný syn nemali šancu prežiť. Vyšetrovaním sa zistilo, že vodič bol pod vplyvom alkoholu aj drog a na križovatke prešiel na červenú.
Mladý vodič Audi, iba 24-ročný Nikola, prešiel križovatkou na červenú a v plnej rýchlosti narazil do vozidla Hyundai, v ktorom sedel dopravný policajt Bojan (43), jeho manželka a ich deväťročný syn. Všetci traja zomreli na mieste.
Z kamerových záznamov je zrejmé, že Hyundai s rodinou vchádzal do križovatky, keď ho z boku v plnej rýchlosti zasiahlo Audi. Náraz bol taký silný, že vozidlo odhodilo o niekoľko metrov ďalej a rodina nemala šancu prežiť.
Podľa informácií srbských médií mal vodič v krvi 1,17 promile alkoholu a test mu zároveň preukázal prítomnosť marihuany. Po nehode bol okamžite zadržaný a čelí obvineniu zo závažného trestného činu proti bezpečnosti cestnej premávky.
Bojan bol dopravným policajtom
Zosnulý Bojan pracoval ako dopravný policajt. „Pracoval ako dopravný policajt a zomrel, pretože niekto nedodržiaval predpisy,“ napísal na sociálnej sieti jeho priateľ, ktorý sa s rodinou rozlúčil dojemným príspevkom.
Srbský minister vnútra Ivica Dačić potvrdil, že vodič Audi bol pod vplyvom alkoholu a bol zadržaný krátko po nehode. „Ide o tragédiu, ktorá opäť pripomína, aké následky môže mať bezohľadná jazda. Polícia bude voči takýmto vodičom postupovať nekompromisne,“ uviedol minister.