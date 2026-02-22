ŠKANDÁL na medzinárodnej výstave: Indická univerzita predstavila robota, ktorého vyrobili Číňania! VIDEO je na smiech

NOVÉ DILLÍ – Medzinárodnú konferenciu o umelej inteligencii (AI), ktorá sa v týchto dňoch koná v indickom Novom Dillí, sprevádza obrovský škandál. Jedna z miestnych univerzít priniesla údajne svoj výtvor v podobe robota. Neskôr však organizátori odhalili, že nejde o žiadny pokrok, ale kopírovaný projekt z Číny. Univerzita musela niesť následky.
Počas výstavy prototypov v oblasti umelej inteligencie na Medzinárodnej konferencii AI Impact Summit v Bharat Mandapam došlo došlo ku škandálu, ktorého sa dopustila jedna z miestnych univerzít. Univerzita Galgotias prezentovala svoj výtvor ako robotického psa. Ako sa ale neskôr ukázalo, tento model je už bežne dostupný na čínskom trhu.
"Musíte sa zoznámiť s Orionom. Vyvinul ho vedecký tím Centre of Excellence na Univerzite Galgotias," hlásila počas výstavy profesorka Neha Singhová pre štátnu televíziu DD News. Jej slová sa po odhalení celého projektu stali doslova virálnymi.
V Číne sa už predáva od inej spoločnosti
Používatelia sociálnych sietí takmer okamžite identifikovali robotického psa ako model Unitree Go2 od čínskej spoločnosti Unitree Robotics, ktorého cena sa na trhu pohybuje od 2 800 dolárov. Zdroje uvádzajú, že spotrebitelia ho využívajú v oblasti výskumu a vzdelávania po celom svete.
Po odhalení plagiátorstva neutrpela len univerzita, ale vrhlo to ostrú kritiku na celú Indiu a jej ambície v oblasti umelej inteligencie. Celý incident umocnila aj minister pre IT technológie Ashwini Vaishnaw, ktorý zdieľal video na svojom oficiálnom účte ešte pred odhalením podvodu. Neskôr ho mal vymazať.
Vyhlásenia obvinenej strany
Singhová aj samotná univerzita mali neskôr vyhlasovať, že "robot nebol výtvorom univerzity a univerzita nikdy netvrdila opak". V stredu 18. februára bol stánok otvorený napriek tomu, že v médiách kolovali správy o vylúčení univerzity z výstavy.
Od výstavy AI si indická vláda veľa sľubuje. V krajine plánujú investovať veľké spoločnosti milióny dolárov práve do IT sektoru. Ozvali sa už giganti ako Microsoft, Adani Group či Yotta.