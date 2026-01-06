Izraelský šéf diplomacie Saar pricestoval na návštevu Somalilandu: Stretol sa s najvyššími predstaviteľmi

HARGEISA - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok pricestoval na návštevu Somalilandu. Informujú o tom miestne médiá, na ktoré sa odvoláva portál Times of Israel. Do krajiny šéf izraelskej diplomacie dorazil krátko po tom, čo vláda v Jeruzaleme tento odštiepenecký región Somálska uznala za samostatný štát.
„Delegácia vedená izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom pristála v meste Hargeisa a na letisku ho prijali vysokí vládni predstavitelia. Stretol sa s najvyššími predstaviteľmi Somalilandu,“ uvádza sa vo vyhlásení somalilandskej prezidentskej kancelárie, ktorú citovala agentúra AFP. Podľa médií sa Saar stretol aj s prezidentom Somalilandu Abdirhahmanom Muhammadom Abdalláhom.
Somaliland sa rozkladá na území bývalého britského protektorátu
Somaliland sa rozkladá na území bývalého britského protektorátu a jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska po začiatku občianskej vojny v krajine v roku 1991. Izrael sa koncom minulého roka stal prvým členom Organizácie Spojených národov (OSN), ktorý Somaliland uznal za nezávislý štát. Uznanie Somalilandu Izraelom kritizovalo viacero moslimských, afrických i západných krajín, či medzinárodné organizácie ako Africká únia alebo Európska únia.
Somálsky prezident Hasan Šajch Muhamúd krok Izraela odsúdil ako hrozbu pre stabilitu v regióne Afrického rohu. Somalilandskú vládu obvinil, že výmenou za uznanie svojej nezávislosti zo strany Izraela prijme vyhostených Palestínčanov z Pásma Gazy, alebo bude hostiť izraelskú vojenskú základňu. Separatistická vláda tieto obvinenia odmieta.