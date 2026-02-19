Rázny krok USA: K Iránu presúvajú veľký počet lodí aj bojových lietadiel

WASHINGTON - Spojené štáty presúvajú k Iránu veľký počet lodí, bojových lietadiel i logistických lietadiel. Píše to dnes agentúra AFP. Deje sa tak v situácii, keď anonymné zdroje z americkej administratívy dávajú v médiách najavo, že by prezident Donald Trump mohol nariadiť údery na Irán.
K Iránu sa presúva námorná bojová skupina lietadlovej lode USS Gerald Ford. Tá sa teraz nachádza v Atlantickom oceáne. O niekoľko dní by mohla byť v oblasti Blízkeho východu, kde už pôsobí lietadlová loď USS Abraham Lincoln a jej bojová skupina. V regióne tak budú mať Spojené štáty v krátkom čase dve námorné skupiny, ktoré majú k dispozícii desiatky bojových lietadiel a stovky riadených striel.
Veľký počet bojových lietadiel
Podľa agentúry AFP Spojené štáty navyše na základniach v oblasti majú k dispozícii veľký počet bojových lietadiel F-22, F-15 a F-16. Špecializované weby dnes zachytili presun na Blízky východ lietadiel KC-135, ktoré zabezpečujú tankovanie bojových lietadiel za letu, či lietadiel pre vzdušnú kontrolu E3 Sentry. Podľa serveru Axios Spojené štáty presunuli na základne na Blízkom východe desiatky bojových lietadiel. Server poukazuje tiež na pohyb nákladných lietadiel, ktorá by mohla napríklad prepravovať niektoré druhy zbraní.
Server s odvolaním sa na americké zdroje píše, že americká administratíva sa priblížila k rozhodnutiu začať údery na Irán, ktoré by mohli trvať niekoľko týždňov. Tento týždeň rokovali v Ženeve iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o iránskom jadrovom programe. Rozdiely medzi oboma stranami zostávajú podľa diplomatických zdrojov značné. "Existuje mnoho dôvodov a argumentov pre úder proti Iránu," povedala dnes hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, ktorá vyzvala Irán na uzavretie dohody.