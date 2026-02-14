DRÁMA pri nástupe do MHD! Vodič žene privrel ruku do dverí a pohol sa, skončila v nemocnici

PREŠOV - V Prešove sa vo štvrtok (12. 2.) odohral nepríjemný incident, ktorý skončil zranením cestujúcej. Na zastávke MHD Karpatská vodič trolejbusu linky č. 8 pri zatváraní dverí privrel žene ruku a následne sa s vozidlom pohol. Žena utrpela zranenia a musela byť hospitalizovaná.
Podľa Jána, manžela zranenej ženy, sa incident odohral vo chvíli, keď sa jeho manželka snažila nastúpiť do trolejbusu. „Manželka chcela nastúpiť do autobusu, chytila sa rukoväte na dverách a vtedy jej vodič privrel ruku a pohol sa, čím ju začal ťahať. Až po naliehavom kriku cestujúcich, aby zastal, zastavil,“ uviedol pre Prešovské novinky.
Žena utrpela pomliaždeniny ruky a slabší otras mozgu. Po prevoze do nemocnice ju hospitalizovali, v súčasnosti je už v domácej liečbe.
Podľa manžela vodič po incidente nezostal na mieste, ale pokračoval v jazde až na konečnú zastávku Sibírska, kde už zasahovala polícia aj záchranná služba. Prvú pomoc žene neposkytol priamo na mieste, tvrdí Bašista.
Reakcia dopravného podniku
Dopravný podnik mesta Prešov potvrdil, že k incidentu došlo, no zdôraznil, že všetky okolnosti sú predmetom vyšetrovania. „Vo štvrtok 12.2.2026 v podvečerných hodinách vodič trolejbusu linky č. 8 zastavil na zastávke MHD Karpatská a vykonal štandardnú obsluhu zastávky. Pri následnom zatváraní dverí došlo k privretiu ruky cestujúcej jednými z dverí vozidla, pričom trolejbus začal vychádzať zo zastávky,“ uviedol hovorca DPMP Vladimír Tomek. Dopravný podnik dodal, že je pripravený plne spolupracovať s políciou.
Podnik zároveň upozornil, že po zvukovom a svetelnom signáli „Nevystupujte – nenastupujte“ nie je dovolené zdržiavať sa v priestore dverí. Rovnaké pravidlá platia aj pre vodičov, ktorí musia ukončenie nástupu a výstupu signalizovať. Presné okolnosti incidentu sú naďalej predmetom preverovania.