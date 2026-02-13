Putin má panický strach z ďalšej vzbury: Urobil preto TENTO radikálny krok

MOSKVA - Takmer tri roky po vzbure Wagnerovej skupiny Kremeľ výrazne mení usporiadanie bezpečnostných síl a podľa analytikov tým Vladimir Putin vysiela jasný signál – vnútorné hrozby berie vážnejšie než kedykoľvek predtým.
Konsolidácia moci po kremeľských zmenách
Po najnovších personálnych a inštitucionálnych preskupeniach v Kremli odborníci upozorňujú, že Vladimir Putin urýchľuje centralizáciu kontroly nad silovými rezortmi. Podľa vojenských analytikov za tým stojí obava z opakovania vnútorného otrasu, aký Rusko zažilo počas vzbury skupiny Wagnerovci.
Armáda získava dohľad nad Národnou gardou
Putin medzičasom podpísal dekrét, ktorým ruská armáda získava faktický dohľad nad gardou Rosgvardia. Tým sa však zmeny nekončia. Analytici z Institute for the Study of War upozorňujú, že ruská Bezpečnostná rada údajne zvažuje úplné zrušenie Ministerstva pre mimoriadne situácie, pričom časť jeho personálu by bola presunutá práve pod Rosgvardiu.
Všetky páky v rukách jedného muža
Výsledkom týchto krokov je výrazné posilnenie pozície Valerija Gerasimova, náčelníka ruského generálneho štábu a jedného z Putinových najdôveryhodnejších spolupracovníkov. Podľa stanice Sky News sa tak pod jeho kontrolu dostáva čoraz širšie spektrum ozbrojených a bezpečnostných zložiek.
Tieň Prigožinovej vzbury
Analytici zdôrazňujú, že načasovanie týchto rozhodnutí nie je náhodné. Rosgvardia, ktorú Putin osobne založil v roku 2016, počas júnovej vzbury Jevgenija Prigožina v roku 2023 zlyhala. Keď Wagnerovci postupovali smerom k Moskve, Národná garda prakticky nekládla odpor.
ISW v tejto súvislosti upozorňuje, že Putin mohol začať Rosgvardiu vnímať nielen ako neefektívny nástroj, ale dokonca ako potenciálne riziko pre stabilitu režimu. Najmä po tom, čo sa jej vedenie podľa analytikov snažilo využiť vojenské neúspechy Ruska na Ukrajine a samotnú vzburu na posilnenie vlastných právomocí.
Odmena za lojalitu aj poistka proti chaosu
Podriadenie Rosgvardie a časti ministerstva pre mimoriadne situácie generálnemu štábu podľa ISW výrazne rozširuje Gerasimovovu kontrolu nad ruským bezpečnostným aparátom. Analytici to interpretujú ako Putinovu odmenu za dlhodobú lojalitu, ale zároveň aj ako spôsob, ako zabezpečiť, že armáda bude mať dohľad nad všetkými ozbrojenými zložkami v krajine.
Aby sa pochod na Moskvu nezopakoval
Zmeny v bezpečnostnej architektúre Ruska tak majú jediný cieľ – zabrániť tomu, aby sa scenár „pochodu na Moskvu“ ešte niekedy zopakoval. Kremeľ sa podľa expertov snaží premeniť roztrieštený systém silových zložiek na prísne kontrolovanú hierarchiu, ktorú vedie overený lojalista.