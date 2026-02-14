Americká armáda oznámila, že zasiahla viac ako 30 cieľov Islamského štátu

DAMASK - Americká armáda v sobotu oznámila, že jej sily tento mesiac zasiahli viac ako 30 cieľov teroristickej skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii, čím udržiava tlak na džihádistov po smrteľnom útoku na americké jednotky minulý rok. Informuje o tom agentúra AFP.
Údery nasledovali aj po tom, ako americké centrálne veliteľstvo (CENTCOM) v posledných týždňoch presunulo tisíce zadržaných členov IS zo Sýrie do Iraku, kde boli držaní vo väzniciach riadených kurdskými silami.
Americkí vojaci „uskutočnili 10 úderov proti viac ako 30 cieľom IS v Sýrii... aby udržiavali neustály vojenský tlak na zvyšky teroristickej siete,“ uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM. Medzi 27. januárom a 2. februárom päťkrát zaútočili na komunikačné miesta IS, logistické uzly a sklady zbraní. Pri leteckých útokoch, medzi 3. a 12. februárom, zase zasiahli infraštruktúru IS a opäť aj sklady zbraní.
Postup je súčasťou reakcie na decembrový prípad
Postup Američanov je súčasťou reakcie na decembrový prípad, keď bojovník IS v meste Palmýra zabil dvoch amerických vojakov a civilného tlmočníka. Sýrske ministerstvo vnútra uviedlo, že útočník bol členom bezpečnostných síl, ktorého prepustili zo služby pre extrémizmus.
USA v reakcii na tento útok spustili operáciu Hawkeye Strike. „Viac ako 50 teroristov IS bolo zabitých alebo zajatých a počas dvoch mesiacov cielených operácií bolo zasiahnutých viac než 100 infraštruktúrnych cieľov IS,“ uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM. Sýria sa vlani v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti organizácii Islamský štát vedenej Spojenými štátmi. Organizácia svojho času kontrolovala približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia Sýrie. Vojenská koalícia začala proti IS bojovať v roku 2014.