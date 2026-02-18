MIMORIADNY ONLINE Zlom v Ženeve? Trumpov vyslanec hlási POKROK v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou

KYJEV - Pred časom operovala Aliho jednotka v mrazivých teplotách so stíhacím dronom, keď náhle zamrzla kamera. Zmarilo to ich misiu odhaliť a zneškodniť prichádzajúci ruský útok. Teploty na 1200-kilometrovej frontovej línii klesajú na najnižšiu úroveň za celé štyri roky rusko-ukrajinskej vojny, čo komplikuje použitie dronov napájaných batériami, ktoré sú kľúčové pre vojenskú taktiku oboch strán, píše agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:50 Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff dnes uviedol, že utorkové rokovania medzi zástupcami Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska o možnom ukončení ruskej invázie na Ukrajinu priniesla ,,významný pokrok,,. Dnes majú rozhovory sprostredkované Američanmi pokračovať. ,,Úspech prezidenta Trumpa pri zblížení oboch strán tohto konfliktu priniesol významný pokrok a sme hrdí na to, že pod jeho vedením môžeme pracovať na zastavení zabíjania v tomto strašnom konflikte," napísal Witkoff na X. ,,Obe strany sa dohodli, že budú informovať svojich príslušných predstaviteľov a budú pokračovať v práci na dosiahnutí dohody," Witkoff v príspevku nespresnil, čoho sa pokrok v rokovaniach týka. Zdroj blízky ruskej delegácii agentúre AFP v utorok naopak uviedol, že šesť hodín trvajúce rozhovory boli ,,veľmi napäté,,.
Ženevské trojstranné rokovania o rusko-ukrajinskej vojne nadväzujú na dve predchádzajúce stretnutia v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Agentúry skôr uviedli, že zhoda je zatiaľ v nedohľadne. Rusko totiž naďalej požaduje, aby sa Ukrajina vzdala aj časti územia, ktoré sa mu doteraz nepodarilo dobyť, čo Kyjev odmieta. Rusko v súčasnosti okupuje približne 20 percent ukrajinského územia, ale žiada celú Doneckú oblasť, ktorej časť zostáva pod kontrolou Ukrajiny.
6:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že americký prezident Donald Trump naňho vyvíja neprimeraný nátlak v snahe dosiahnuť riešenie rusko-ukrajinskej vojny. V rozhovore pre web Axios Zelenskyj zopakoval, že akýkoľvek plán, ktorý by vyžadoval, aby sa Ukrajina vzdala doposiaľ neobsadeného územia v Donbase, by Ukrajinci odmietli v referende. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.
Mrazivé počasie komplikuje ukrajinskú drónovú obranu
,,Vplyv na naše drony je úplne negatívny," povedal Ali, ktorý agentúru požiadal, aby ho v súlade s vojenským protokolom citovala pod jeho volacím znakom. ,,Batérie sa rýchlejšie vybíjajú, kamery a káble zamŕzajú, jednoducho ich pokryje ľad," popísal. Lacné bezpilotné lietadlá pritom začala všade používať ako ukrajinská, tak aj ruská armáda.
Malé prieskumné stroje vyhľadávajú pozície nepriateľa a môžu zhadzovať granáty na ciele aj vojakov, pričom detekujú aj ten najmenší pohyb na zemi pod sebou. Iné drony sú naplnené výbušninami a navrhnuté tak, aby narazili do budov alebo vozidiel. Stíhacie drony sa používajú na obranu - ide o druh vzdušného boja dronu proti dronu, ktorý má za cieľ zmariť prichádzajúce útoky.
S niektorými bezpilotnými lietadlami teraz operátori udržujú spojenie pomocou extrémne tenkého optického kábla, ktorý zaisťuje, že spojenie zostáva stabilné a odolné proti elektronickému rušeniu. Ale ako teploty na fronte klesli na mínus 20 stupňov Celzia, mrzne vybavenie aj muži, ktorí bezpilotné lietadlá obsluhujú. ,,Mráz, nízka oblačnosť, hmla. V takom počasí je pre drony ťažké lietať. Môže dôjsť ku skratu, môžu sa vo vzduchu rozbiť," priblížil Nazaryj, jeden z veliteľov 18. brigády, ktorá bojuje na juhu frontovej línie. Ich stíhacie drony sú ľahké a pripomínajú hračky v podobe lietadiel.
Staromódne riešenia pre technológie
Niekedy sú potrebné staromódne riešenia, aby technologicky vyspelé zariadenia zostali vo vzduchu. Izoláciu proti mrazu poskytuje dronom ich potretie mazivom, povedal Denys Štilierman, hlavný konštruktér spoločnosti Fire Point, ktorá vyrába prvé ukrajinské bezpilotné lietadlá s dlhým doletom. ,,Proste ich natrieme masťou a ony vzlietnu. Smejem sa, ale tak to je," povedal AFP počas návštevy továrne.
Bezpilotné lietadlá sa stali príliš dôležitou súčasťou vojnového úsilia, než aby ich bolo možné kvôli nepriaznivému počasiu nechať byť. ,,Drony sa používajú bez ohľadu na podmienky. Máme určité limity, ale potrebujeme ich používať," povedal Štilierman. Zima síce predstavuje z technického hľadiska výzvu, ale v iných ohľadoch robí drony nebezpečnejšími. Keď sa obloha vyjasní, biela vrstva snehu sa môže rýchlo premeniť na smrtiacu pascu pre všetkých vojakov, ktorí sa ju pokúšajú prekonať.
Stopy viditeľné v snehu
,,Je veľmi ľahké vidieť, kadiaľ niekto išiel alebo išiel, pretože stopy na snehu sú jasne viditeľné," povedal operátor bezpilotných lietadiel označovaný ako Lafayette. Niektoré drony sú tiež vybavené termokamerami, vďaka ktorým je teplo, ktoré zachytávajú z ľudských tiel, v zime oveľa viditeľnejšie. Uprostred vlny mrazov Rusko zintenzívnilo svoje vzdušné útoky na ukrajinské energetické objekty, čím prerušilo dodávky elektriny aj tepla pre stovky tisíc civilistov po celej krajine, a vyvolalo tak závažnú energetickú krízu.
Aj na fronte bojujú ukrajinskí vojaci so zimou. Ruská armáda v januári zaznamenala podľa analýzy AFP jeden z najrýchlejších postupov zo všetkých zimných mesiacov. Hoci niekoľko ukrajinských vojenských predstaviteľov zaznamenalo aj iné obdobia, keď sa intenzita ruských útokov kvôli krutej zime znížila. ,,Pechota, ktorá vyjde von, je doslova zničená, pretože sa nemá kde schovať," povedal tridsaťjedenročný príslušník ukrajinskej pechoty s volacím znakom Koleso. V mraze sa zranenia rýchlo stávajú smrteľnými, pretože podchladenie oslabuje schopnosť tela vyrovnať sa s traumou. Podchladenie a omrzliny končatín sú bežné, povedala Nasťa, zdravotníčka z brigády nazvanej Da Vinciho vlci.
,,Zranenia neumierajú len kvôli črepinám a projektilom - umierajú aj na chlad, ktorý ich v mraze sprevádza ako temný spoločník," povedala. Chlad označila za veľmi zákerného nepriateľa, ktorý by sa nemal podceňovať. Napriek rizikám nezostáva nič iné ako pokračovať v boji a zabezpečiť, aby kyjevské drony zostali vo vzduchu, vyhlásil Nazaryj. ,,Sme vo vojne. Pracujeme za každého počasia."